'Prihodnost? Upam le, da sem si izboljšal pogajalsko izhodišče'

V seštevku je Marc Marquez še povečal vodstvo, zdaj ima na prvem mestu 196 točk, 24 več od brata Alexa na drugem. Tretji je Francesco Bagnaia s 124.

Johann Zarco je kot član ekipe Honda LCR prišel do novega vrhunskega rezultata, po zmagi na domači preizkušnji v Franciji je v Silverstonu z drugim mestom vnovič prišel do zmagovalnega odra. Tretji na VN Velike Britanije je bil vodilni v seštevku sezone Španec Marc Marquez .

Španec je sicer v nedeljo po prvem startu sicer končal dirko z zdrsom, a je bila nato preizkušnja prekinjena z rdečo zastavo. Na asfaltu je namreč po trčenju Franca Morbidellija in Aleixa Espargaroja ostalo nekaj olja, ki so ga morali očistiti.

" Neverjetno. Za mano je težko obdobje, a mi je ekipa zaupala in trdo smo delali naprej. Nismo se predali in na zadnjih dirkah žanjemo dobre rezultate. Zame je namreč vsak preboj nas stopničke enak zmagi. Verjamem, da bom tudi v prihodnje konkurenčen najboljšim. V Aragoniji ima visoke načrte, dirkališče mi tam leži ," je poudaril izkušeni Francoz, ki se ne obremenjuje z uvrstitvijo v skupnem seštevku.

"Upam, da sem si pogajalsko izhodišče s temi rezultati izboljšal. Resnici na ljubo pa nimam nič otipljivega zaradi česar bi lahko razmišljal in ravnal v to ali ono smer. Vse je odprto. To je vse, oziroma edino, kar vem," je za L'Equipe še povedal Johann Zarco. "Res velika hvala ekipi in vsem prijateljem, ki me podpirajo in verjamejo vame. Rad bi, da vedo, da brez njih teh dveh vrhunskih rezultatov ne bi bilo," je čustveno reagiral zmagovalec dirke v Le Mansu.