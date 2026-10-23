Prikupni obiskovalec prekinil drugi trening na Phillip Islandu

Na dirki za veliko nagrado Avstralije (MotoGP) na progi Phillip Island se občasno pojavijo divje živali, kot so valabiji in ptice, natančneje gosi, kar povzroči rdeče zastave in nevarne incidente med treningi. Valabiji so že večkrat zašli na stezo med uradnimi motociklističnimi treningi, v preteklosti so imeli tesne bližnje srečanje z živaljo med drugim dirkači, kot je bil Aleix Espargaro.
Spomnimo, pisalo se je leto 2022, ko je imel španski izjemno bližnje srečanje. Pri hitrosti okoli 220 km/h mu je valabi skočil tik pred motor. Trčenje se je za las ponesrečilo, posnetek tega trenutka pa je postal svetovni spletni hit. Tokrat se je na srečo vse dobro končalo.
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