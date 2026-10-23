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MotoGP

Prikupni obiskovalec prekinil drugi trening na Phillip Islandu

Sydney, 23. 10. 2026 07.24 pred 43 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
Valabi motogp

Očarljiv in poskočen obiskovalec, ki s svojimi dolgimi skoki in prikupnim videzom takoj pritegne pozornost, je zasenčil drugi prosti trening razreda motoGP pred VN Avstralije. Šlo je za valabija, manjšo vrsto kenguruja, ki je skozi zgodovino že znal nagajati motociklističnemu dogajanju na Phillip Islandu. Tokrat se je sredi drugega treninga podal kar na stezo. Na rečo so ga pravočasno opazili in dvignili rdečo zastavo za prekinitev treninga. Čeprav na prvi pogled močno spominja na kenguruja, gre za manjšega sorodnika iz družine vrečarjev, ki izvira predvsem iz Avstralije in Nove Gvineje.

Na dirki za veliko nagrado Avstralije (MotoGP) na progi Phillip Island se občasno pojavijo divje živali, kot so valabiji in ptice, natančneje gosi, kar povzroči rdeče zastave in nevarne incidente med treningi. Valabiji so že večkrat zašli na stezo med uradnimi motociklističnimi treningi, v preteklosti so imeli tesne bližnje srečanje z živaljo med drugim dirkači, kot je bil Aleix Espargaro

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Spomnimo, pisalo se je leto 2022, ko je imel španski izjemno bližnje srečanje. Pri hitrosti okoli 220 km/h mu je valabi skočil tik pred motor. Trčenje se je za las ponesrečilo, posnetek tega trenutka pa je postal svetovni spletni hit. Tokrat se je na srečo vse dobro končalo.

Razpored dirk na VN Avstralije
Razpored dirk na VN Avstralije
FOTO: 24ur.com
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motogp vn avstralije

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23. 10. 2026 08.02
Končno nekaj vrednega ogleda, da ni tak dolgčas kot običajno.
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