Prikupni obiskovalec prekinil drugi trening na Phillip Islandu

Očarljiv in poskočen obiskovalec, ki s svojimi dolgimi skoki in prikupnim videzom takoj pritegne pozornost, je zasenčil drugi prosti trening razreda motoGP pred VN Avstralije. Šlo je za valabija, manjšo vrsto kenguruja, ki je skozi zgodovino že znal nagajati motociklističnemu dogajanju na Phillip Islandu. Tokrat se je sredi drugega treninga podal kar na stezo. Na rečo so ga pravočasno opazili in dvignili rdečo zastavo za prekinitev treninga. Čeprav na prvi pogled močno spominja na kenguruja, gre za manjšega sorodnika iz družine vrečarjev, ki izvira predvsem iz Avstralije in Nove Gvineje.