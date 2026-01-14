Naslovnica
MotoGP

Četrt stoletja v motoGP: sezona 2026 je ogrevanje za velike stvari v letu 2027

Modena, 14. 01. 2026 08.54 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan
Prima Pramac Yamaha

Ekipa razreda motoGP Prima Pramac Yamaha je predstavila zasedbo za sezono 2026. Glavna novost je prihod trikratnega svetovnega prvaka Superbikea Topraka Razgatliogluja, ki ob Jacku Millerju v MotoGP prihaja z dolgoročnim pogledom. Leto 2026 vidi kot pripravo na nova pravila v sezoni 2027.

Satelitska ekipa japonske znamke Yamaha je v Sieni razkrila barvno podobo in dirkače za sezono 2026. V središču pozornosti pa Turek Toprak Razgatlioglu, svetovni prvak v Superbikeu. "Leto 2026 bo učno. Leta 2027 bodo nova pravila in morda ugodnejša," je zbrane pozdravil 29-letni Turek. Sezona 2026 se je tako tudi uradno začela za ekipo Prima Pramac Yamaha. Na Akademiji glasbe Chigiana je moštvo Paola Campinotija predstavilo barvno podobo motocikla M1 in nova/stara dirkača. 

V primerjavi s prejšnjo sezono se barve na oklepih ne spreminjajo – še naprej prevladuje vijolična. Potrjen je tudi Avstralec Jack Miller, ki bo "odpeljal" svojo drugo sezono v tej ekipi. Velika novost pa je prihod Razgatliogluja, aktualnega svetovnega prvaka v razredu Superbike, kjer je osvojil kar tri naslove svetovnega prvaka. Navijači nestrpno pričakujejo njegov debi, vendar izkušrni Turek poziva k potrpežljivosti.

'Cilj je pripraviti sezono 2027 v motoGP'

Razgatlioglu, sicer umirjene in navzven preudarne narave, tokrat ne skriva čustev. "Sanje so postale resničnost. To je bila prava odločitev. Vsak dirkaški konec tedna bom dal vse od sebe, kot vedno," je zbranim napovedal debitant v kraljevem razredu motoGP, ki pa ne obljublja medu in mleka v uvodni sezoni med dirkaško elito. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Potreboval bom čas, da se prilagodim motociklu in razumem njegove meje. Zame to ni lahko – gre za velik izziv. Leto 2026 bo leto učenja. Leta 2027 se bodo pravila spremenila in to bi mi lahko šlo bolj na roko, a za zdaj še ni nič znanega." Turški dirkač bo v prihajajoči sezoni uporabljal številko 7. 

Ob njem bo "stal" Miller. Izkušeni Avstralec je našel nove izzive v bogati karieri. "Tesno sodelovanje z Yamaho je bilo prijetno in je še naprej. Osredotočeni smo na razvoj. Vesel sem, da ostajam del tega projekta," "sporoča" Jack Miller.

Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
FOTO: motogp.com

Vodja ekipe Paolo Campinoti je na svečani predstavitvi ekipe in dirkalnika v Sieni izpostavlja skupno ambicijo z Yamaho in več izkušenj v primerjavi z lansko sezono. Spominja se četrt stoletja nastopanja v svetovnem prvenstvu najbolj eminentnega motociklističnega tekmovanja. 

"To ni malo. To je polnih 25 let. Ponosni smo na pot, ki smo jo začeli lani z Yamaho. Letos imamo več izkušenj. Mi in Yamaha imamo enake ambicije. Motivirani smo. Upam, da bo Miller lahko pokazal ves svoj potencial. Razgatlioglu je novinec, a je v Superbikeu že dokazal, česa je sposoben." 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Direktor ekipe Gino Borsoi pa dodaja, da je cilj nadaljnja rast ekipe in vrnitev Yamahe v vrh motoGP. "Želimo, da ekipa še naprej raste. Leto ne bo enostavno, vendar je vzdušje dobro. Miller pozna okolje. Razgatlioglu ima talent in pred seboj zahteven prehod iz Superbikea v MotoGP. Dva tako različna dirkača nam lahko pomagata pri razvoju motocikla. Pomembno bo, da Yamaho znova pripeljemo na vrh."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
motogp Prima Pramac Yamaha

