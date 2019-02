Prišel, videl, zmagal: Bautista že na prvi dirki pometel s konkurenco

Mnogi so bili ob koncu lanske sezone presenečeni, da izkušeni Alvaro Bautistani obdržal sedeža v elitnem razredu motoGP. Španec, ki je zadnjih nekaj sezon nastopal za moštvo Aspar, je namreč izgubil sedež, potem ko je moštvo razpadlo in si je lastnik moštva Jorge Martinez Asparnov izziv našel v obliki moštva Petronas Yamaha. Ducati je vseeno uvidel, da je 34-letni dirkač še vedno sposoben dosegati vrhunske rezultate in mu ponudil pogodbo, da zastopa njihove barve v svetovnem prvenstvu Superbike. Spomnimo, Alvaro je ob koncu lanske sezone na nekaj dirkah zamenjal poškodovanega Jorgeja Lorenzain s tovarniškim ducatijem osvojil četrto mesto na dirki za VN Avstralije. To je bil tudi njegov najboljši rezultat v sezoni.

Sedaj pa je že na krstni dirki v prvenstvu Superbike potrdil, da mu steza na Phillip Islandu res ustreza. Postal je namreč prvi novinec, ki je po letu 2007 in Maxu Biaggiju zmagal že na krstni dirki v prvenstvu. In Španec je to storil v velikem slogu. Vodil je od starta do cilja in za skoraj 15 sekund ugnal štirikratnega zaporednega svetovnega prvaka in najboljšega dirkača vseh časov v razredu Superbike, Jonathana Reo. Tretje mesto pa je osvojil še en nekdanji dirkač razreda motoGP, in sicer veteran Marco Melandri. Prav Melandrija je pri moštvu Ducatija zamenjal Bautista, izkušeni Italijan pa v letošnji sezoni brani barve Yamahe. Melandri je sicer v lanski sezoni dobil obe dirki za VN Avstralije. Priložnost, da ubrani vsaj eno zmago, pa bo imel že na drugi dirki.