'Priznam, za trenutek sem pomislil, da lahko celo zmagam'

Marc Marquez je po sedmih krogih uvodne dirke sezone v Buzriramu malce nerazumljivo po prednosti dobre sekunde spustil predse prav svojega brata Alexa in nato vozil za njim. Bodisi je to storil taktično zaradi tlaka v sprednji gumi bodisi zaradi drugih tehničnih težav, vsekakor pa se to v nadaljevanju pri njegovi hitrosti ni poznalo.

"Nisem ga konkretno in na štiri očit vprašal, zakaj je to storil. Je že imel svoj taktični načrt, ki se je očitno več kot obrestoval, jaz pa sem tudi bil vesel, da sem za nekaj časa zasedel čelo karavane," se je v pogovoru za madridski AS dela uvodne dirke za VN Tajske spominjal Alex Marquez.

"V enem trenutku sem mislil, da bom lahko zmagal, a Marc je bil enostavno premočan. Videl sem, da je bil vseskozi tesno na mojem zadnjem kolesu, kjer je varčeval z gumami. Sam sem dal 100 odstotkov, porabljal gume in energijo, pritiskal sem. Zadovoljen sem z drugim mestom, kar je maksimum za uvodno preizkušnjo sezone," trdi Alex Marquez, ki je v Buriramu premoč na vseh dirkaških dnevih priznaval le svojemu starejšemu bratu. Vsi drugi so tudi njemu gledali v hrbet. Tako tudi aktualni podprvak Francesco Pecco Bagnaia.

Alex Marquez je že v petek potrdil, da ni hiter le na testiranjih, temveč tudi, ko gre zares. A priznava, da je v tem trenutku njegov brat z drugega planeta.

"Marcov dirkaški ritem je z drugega sveta. Moramo analizirati podatke in si pogledati, na katerih področjih on dela razliko v primerjavi z nami. Od tu naprej pa bom skušal izboljšati podrobnosti, da bom lahko že na naslednji tekmi imel boljši dirkaški ritem," je za AS razpredal 28-letnik.

