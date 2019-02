Profesor Rossi: za učne ure z 'Doktorjem' več tisoč evrov

To bo prva izvedba tako imenovanega Dainese Riding Masterja, ki se bo osredotočil na tehniko dirkanja in varnosti na dveh kolesih. Pri pouku bodo sodelovali dirkači različnih ravni, od povsem neizkušenih do tistih s tekmovalnimi izkušnjami, ki jim bodo na pomoč pri izboljševanju njihovih sposobnosti priskočile tudi nekatere legende motociklizma.

In kdo je večji kot Valentino Rossi, čigar učne ure so pred dogodkom, ki ga bodo pripravili 17. aprila, najbolj iskane. Na dirkališču v Misanu Adriaticu, nosi ime pokojnega Marca Simoncellija, se obeta velik spektakel, Rossi naj bi bil s srečnežem pripravljen deliti skrivnosti svojega sloga dirkanja in mu pomagati izboljšati čase na stezi.

Med 'predavatelji' tudi Morbidelli, Marini, Baldassarri in Bezzecchi

Tako imenovani "VR46 Class" bo rezerviran za imetnike vozniškega dovoljenja A, pripravili bodo tudi teoretični del in dva praktična, ki ju bo nadziral sam Rossi. Srečni udeleženec bi moral za druženje trenutno odšteti 5.800 evrov, a bo dražba potekala do 7. marca (do 16. ure). Dobil bo tudi obrok v restavraciji, certifikat, na voljo pa mu bo tudi fotografska oziroma televizijska služba, druženje z Rossijem in vožnja Yamahe R1. Dainese in AGV bosta poskrbela za opremo, ki jo bo lahko po dogodku, ki bo trajal od 13. do 16. ure, lahko odkupil s 30-odstotnim popustom.

Za fiksno ceno 1.299 evrov bo 16 "nedeljskih" dirkačev uživalo v družbi Franca Morbidellija, Luce Marinija, Lorenza Baldassarrijain Marca Bezzecchija. Tiste, ki jih ne bodo nadzirali dirkači razredov moto2, moto3 oziroma motoGP, se lahko izpopolnjevanja svojih spretnosti udeležijo za 699 evrov. Tisti z dovoljenjem A2 bodo plačali 499 evrov, tisti, ki se bodo udeležili zgolj predavanja o varnostnih napotkih, pa 299 evrov. Dirkači brez primernega vozniškega dovoljenja bodo odšteli 149 evrov. In še glavni poudarek: 80 odstotkov vsega zaslužka bo šlo na račun fundacije Marca Simoncellija.