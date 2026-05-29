MotoGP

'Prosil sem za ogled posnetkov padca in se zavedel sreče, ki sem jo imel'

Barcelona, 29. 05. 2026 06.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Alex Marquez

Dirkaška velika nagrada Katalonije se je Alexu Marquezu za vedno vtisnila v spomin. Ne toliko zaradi zmage, ki jo je pred domačimi navijači slavil na sprintu, temveč predvsem zaradi srhljive nesreče na nedeljski dirki, po kateri še vedno nosi vratno opornico. Lanski podprvak je spomine na dogodke v Kataloniji obujal na svojem YouTube kanalu, v videoposnetku pa delil svoje prve misli ob ogledu padca in izdal tudi več podrobnosti o zahtevnem okrevanju.

FOTO: VOYO

"Nekaterih dirkaških koncev tedna si ne zapomnimo samo po rezultatu. Barcelona je bila zelo posebna zaradi vseh ljudi, ki so bili zbrani tam, zaradi tega, kako je dirkaški vikend tam potekal, predvsem pa zaradi tega, kako se je končal. To ni bil običajen vikend," je videoposnetek na svojem YouTube kanalu, v katerem je pripovedoval o svojem zadnjem dirkaškem vikendu, začel Alex Marquez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je priznal, je v dirkanju na domači stezi celoten konec tedna zelo užival. Podporo domačih navijačev in odlično vzdušje je občutil že v četrtek, za srečo pa se je na dirkališče pripeljal s prav posebnim navijaškim vozilom Alexneto.

Po produktivnem petku si je dopoldne na sobotnih kvalifikacijah privozil start iz prve startne vrste in nato dobro izhodišče unovčil z zmago na sprintu. Odličen rezultat pa ga, kot pravi, ni ponesel v oblake, saj je bil z mislimi že pri nedelji.

FOTO: Profimedia

"Na sprintu sem zmagal, toda nisem imel najboljših občutkov na motociklu, zato sem bil že v parc fermeju nekoliko zaskrbljen pred nedeljsko dirko in razmišljal o tem, kaj lahko storimo in kako lahko napredujemo. To je bil trenutek veselja, a hkrati napetosti," je svoje občutke opisoval mlajši od bratov Marquez.

Tudi na nedeljski dirki mu je sprva dobro kazalo. S Pedrom Acosto se je boril za zmago in navduševal domače ljubitelje motociklizma, ki pa so po slabi polovici dirke obnemeli in povsem utihnili. Dirkač Gresinija je zadel v motocikel rojaka, ki je po tehničnih težavah obstal sredi ravnine, nato pa z veliko hitrostjo silovito priletel na travo. Zaščitni ogradi ob stezi se je izognil le za las.

Marqueza so takoj odpeljali v bolnišnico, kjer se je izkazalo, da je na srečo staknil "le" zlom ključnice in vratnega vretenca.

"Ko sem prišel v bolnišnico, mislim, da je bilo okoli 15.30, in sem se začel spominjati dogodkov, sem prosil, da mi pokažejo posnetek padca. Imel sem nekaj prebliskov, toda padca se nisem mogel spomniti v celoti, in želel sem si ga ogledati na posnetku. V tistem trenutku sem se zavedel sreče, ki sem jo imel, da sem se izognil zaščitni steni in padel na tak način," je podelil z navijači.

Španec je že dan po padcu zapustil bolnišnico, kar so sporočili iz njegove ekipe, njegov odpust pa so ujele tudi kamere španskih medijev. Ni pa prišlo v javnost, da se je nato že isti dan ponovno vrnil v bolnišnico.

FOTO: X

"V nedeljo sem bil okoli 21. ure operiran in takrat sem se počutil dobro, noč pa sem preventivno preživel na intenzivni negi. V ponedeljek zjutraj so me odpustili iz bolnišnice in odpotoval sem v Madrid. Ko sem prišel domov, sem se počutil zelo slabo, bil sem v hudih bolečinah. Protibolečinska zdravila so popustila in bolečina je postala zares močna, zato sem se odločil še dve noči preživeti v madridski bolnišnici," je s priznanjem presenetil lanski podprvak.

Kot je videti na videoposnetku, ki ga je delil prek svojega YouTube kanala, Marquez še vedno nosi vratno opornico. Kdaj se bo vrnil na stezo, ostaja neznanka, tudi sam pa ni želel ničesar napovedovati.

FOTO: Profimedia

"Ne gre za poškodbo, kot je zlom prsta, ki sem jo utrpel lani, saj v takem primeru že takoj razmišljaš o povratku na stezo. Tak padec pa predstavlja tako hud udarec, da se moraš najprej pobrati, postaviti na noge. Po enem tednu se telo po hudih bolečinah vrne v normalno stanje, potem se lahko šele osredotočiš na vrnitev."

In slaba dva tedna po nesreči je z mislimi že pri povratku, obenem pa je poudaril, da se bo na motocikel spet usedel šele, ko bo na najvišji ravni fizične pripravljenosti. "Pri procesu vrnitve ni pomembno 'kdaj', temveč 'kako'. Biti moraš stoodstotno pripravljen, vedeti, da ni prišlo do drugih poškodb, in verjeti, da lahko na stezi daš vse od sebe," je sklenil dirkač Gresinija.

Preberi še Marquez iskreno: Na način, kot sem dirkal doslej, ne bi mogel nadaljevati

Alex Marquez bo zagotovo manjkal še vsaj na dveh prizoriščih. Prva velika nagrada, ki jo bo spremljal z domačega kavča, bo na sporedu že ta konec tedna, ko se ostali dirkači merijo v Mugellu. Dirkaško dogajanje se bo v Italiji začelo s petkovimi prostimi treningi, v soboto sledijo kvalifikacije in sprint, v nedeljo pa bomo dobili tudi zmagovalca nedeljske dirke. Dirkanje iz Mugella bomo kot vedno prenašali na Kanalu A in VOYO.

FOTO: VOYO
motogp vn katalonije vn italije alex marquez

