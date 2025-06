Prosti trening napoveduje nepredvidljiv razplet v Mugellu

"Že v Aragonu sem se počutil odlično in tudi dirkalnik je bil na nivoju, toda nismo prišli do pravega rezultata in potrditve. Tu in zdaj v Mugellu je bilo pomembno potrditi napredek. Uspelo nam je. Hvala ekipi iz garaže za ves trud. Nič še nismo naredili, saj gre za prosti trening, toda občutek je dober in napoved tudi," je po zmagi na popoldanskem petkovem treningu dejal Vinales.