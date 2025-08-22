Svetli način
MotoGP

Prosti trening pred VN Madžarske

Balatonfokajar, 22. 08. 2025 10.51 | Posodobljeno pred 36 minutami

Pred najboljšimi motociklisti sveta je nova preizkušnja v sezoni 2025. Po VN Avstrije je na vrsti VN Madžarske, na kateri bo starejši od bratov Marquez skušal nadaljevati prevlado, ki smo ji priča v dozdajšnjem delu sezone. Pravkar lahko na VOYO spremljate uvodni prosti trening elitnega motociklističnega razreda. Popoldanski trening je na sporedu ob 15.00.

MotoGP – VN Madžarske
MotoGP – VN Madžarske FOTO: VOYO
VN Madžarske
VN Madžarske FOTO: Kanal A
