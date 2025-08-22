MotoGP
Prosti trening pred VN Madžarske
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Komentarji
0
Pred najboljšimi motociklisti sveta je nova preizkušnja v sezoni 2025. Po VN Avstrije je na vrsti VN Madžarske, na kateri bo starejši od bratov Marquez skušal nadaljevati prevlado, ki smo ji priča v dozdajšnjem delu sezone. Pravkar lahko na VOYO spremljate uvodni prosti trening elitnega motociklističnega razreda. Popoldanski trening je na sporedu ob 15.00.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.