Prosti trening vseh razredov pred VN Katalonije

V šibkejših razredih moto2 in moto3 sta v le Mansu zmagala Španca. V moto2 je slavil Sergio Garcia pred Japoncem Aiem Oguro in rojakom Alonsom Lopezom, v moto3 pa David Alonso pred rojakom Danielom Holgadom in Nizozemcem Collinom Veijerjem.