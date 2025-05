Prosti trening vseh razredov pred VN Velike Britanije

Spomnimo, zadnjo dirko v motociklističnem koledarju, je dobil francoski motociklist Johann Zarco (Honda LCR). Šlo je za dirko za veliko nagrado Francije v Le Mansu v svetovnem prvenstvu razreda motoGP. V dirki, polni kaosa z menjavami gum in podaljšanimi kazenskimi krogi, je na koncu slavil s skoraj 20 sekundami naskoka pred Špancema Marcom Marquezom (Ducati) in Ferminom Aldeguerjem (Ducati Gresini). Pod odrom za zmagovalce sta končala še dva Španca, Pedro Acosta (KTM) in Maverick Vinales (KTM Tech3).