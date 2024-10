Prosti treningi: Binder z najhitrejšim krogom do prvega mesta, tik za njim M. Marquez

Če je bil prvi prosti trening v znamenju Bagnaie, je bil drugi nekoliko presenetljivo povsem po okusu KTM-ovega Brada Binderja. Južnoafriški dirkač je še izboljšal predhodni čas Francesca Bagnaie in z rekordom kroga postavil najboljši čas dneva (1:43.436). Odlična vožnja je uspela tudi Marcu Marquezu, ki je za Binderjem na drugem mestu zaostal za pičle tri stotinke sekunde in tako nakazal, da bo tudi v prihodnjih dneh še kako nevaren glavnima pretendentoma v boju za naslov prvaka Bagnaii in Martinu.

Slednji je na drugem treningu zasedel tretje mesto, zelo visoko pa se je zavihtel tudi veliki up svetovnega motociklizma Pedro Acosta. S četrtim mestom je potrdil dvig v formi, peto mesto pa je osvojil Enea Bastianini. Bagnaia je bil tokrat sedmi, a ta uvrstitev Italijana ne skrbi, saj vse upe polaga na sobotno sprint preizkušnjo in nedeljsko glavno dirko.