MotoGP
Marquez želi še deseto zmago na Sachsenringu
Pred najboljšimi motociklisti je enajsti podaljšani dirkaški konec tedna v sezoni 2026. Na legendarnem Sachsenringu bo na glavni dirki v nedeljo svojo 10. zmago v karieri v elitnem razredu MotoGP naskakoval devetkratni svetovni prvak Marc Marquez. Pred tem so na sporedu še današnji (petkovi) prosti treningi ter sobotne kvalifikacije in sprint dirka. Prenos treningov na VOYO od 9.00 naprej.
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