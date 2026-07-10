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MotoGP

Marquez želi še deseto zmago na Sachsenringu

Sachsenring, 10. 07. 2026 08.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Marc Marquez

Pred najboljšimi motociklisti je enajsti podaljšani dirkaški konec tedna v sezoni 2026. Na legendarnem Sachsenringu bo na glavni dirki v nedeljo svojo 10. zmago v karieri v elitnem razredu MotoGP naskakoval devetkratni svetovni prvak Marc Marquez. Pred tem so na sporedu še današnji (petkovi) prosti treningi ter sobotne kvalifikacije in sprint dirka. Prenos treningov na VOYO od 9.00 naprej.

MotoGP - VN Nemčije
MotoGP - VN Nemčije
FOTO: 24ur.com
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Razpored - VN Nemčije
FOTO: 24ur.com
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