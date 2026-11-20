MotoGP
Zgodba se razvija
Prosti treningi v Portimau: Agius najhitrejši v moto2, Almansa pa v moto3
Pred najboljšimi motociklisti je predzadnji dirkaški vikend v sezoni 2026. Z uvodnim treningom v Portimau na Portugalskem so že zaključili dirkači najšibkejšega razreda moto3. Najboljši čas je postavil David Almansa, v srednjem razredu moto2 pa se je najbolje izkazal Avstralec Senna Agius. Na VOYO lahko pravkar pospremite še uvodni trening v elitnem razredu MotoGP.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.