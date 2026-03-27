Carpe najhitrejši v moto3, sledita trening moto2 in MotoGP

V razredu moto3 je bil najhitrejši Alvaro Carpe , mladi Španec je bil dve desetinki hitrejši od svojega rojaka Maxima Quilesa . Na tretjem mestu je končal še en Španec Joel Esteban .

Marco Bezzecchi se čez lužo podaja kot daleč najboljši dirkač v začetku nove sezone, Italijan je bil najhitrejši v prav vseh dirkaških krogih letošnjega leta. Če bo z izjemnimi predstavami nadaljeval tudi v nedeljo, se mu nasmiha zgodovinski mejnik, ki ga je leta 2015 postavil Jorge Lorenzo. Na drugem mestu lestvice se nahaja Bezzecchijev moštveni kolega Jorge Martin, ki ima za Italijanom 11 točk zaostanka. Tretji pa je Španec Pedro Acosta, ki zastopa barve Red Bulla.