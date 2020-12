Prvak srečal prvaka: Marquez čestital Miru

"Upam, da bo Marc nazaj že na zimskih testiranjih ali vsaj na prvi dirki. Prej ko bo nazaj, bolje bo," je dejal Joan Mir. "Srečal sem ga pred dnevi v Leridi, tam sem treniral, on pa je spremljal vrata Alexa," je srečanje pojasnil Suzukijev dirkač. To je bila priložnost, da sta zadnja prvaka razreda motoGP izmenjala tudi nekaj besed. "Čestital mi je za osvojeni naslov," je pojasnil Mir. "Jasno je, da je to obdobje zanj težko, nikomur ni všeč to, kar se je zgodilo z njim, tako da mu želim, da se čimprej vrne v karavano," je dodal 23-letnik iz Palme de Mallorce.