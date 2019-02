Z ulično dirko se vrača VN Indonezije

"To bo res unikaten projekt za vse nas, saj to pomeni, da bomo imeli ulično dirkališče v državi, kjer je motoGP zelo priljubljen in ima ogromno navijačev. Indonezija je ključen trg ta naš šport, saj velik odstoten motociklističnih navdušencev živ v Indoneziji in zagotovo bo vzdušje na dirkališču izjemno, kot vselej v tem delu sveta. Poleg svetovnega prvenstva pa bo tu potekala tudi dirka svetovnega Superbike prvenstva, kar pomeni, da bo dirkališče v enem letu gostilo dva dogodka na najvišjem nivoju motociklističnega športa,"je ob podpisu pogodbe v Madridu dejal izvršni predsednik Dorne, Carmelo Ezpeleta.

"Zelo smo veseli in zadovoljni, da smo sklenili sodelovanje z Dorno, in res smo navdušeni, da se vrhunski motošport znova vrača v Indonezijo, natančneje v Lombok,"pa je dodal izvršni predsednik največjega indonezijskega podjetja za razvoj turizma (ITDC)Abdulbar M. Mansoer. Indonezija je sicer na dirkališču Sentul v preteklosti že gostila dirke tako razreda motoGP kot tudi svetovnega prvenstva Formule 1. Leta 1997 je v 125 kubičnem razredu slavil Valentino Rossi, v 250 kubičnem pa Max Biaggi. Motociklistično svetovno prvenstvo je sicer v tej državi gostovalo v letih 1996 in 1997. Tokrat pa naj bi povsem novo dirkališče zgradili v turističnem naselju Mandalika na otoku Lombok. Šlo pa naj bi za prvo ulično dirko na koledarju prvenstva motoGP. Zaenkrat sicer še ni znano, ali bo zaradi nove dirke vodstvo svetovnega prvenstva leta 2021 s koledarja 'prečrtalo' kakšno dirko, ali bo po na sporedu 20 dirk. Ezpeleta je sicer večkrat zatrdil, da imajo na koledarju prostora za vsaj 21 dirk na sezono.