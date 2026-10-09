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MotoGP
Zgodba se razvija

V najšibkejšem razredu dominanca Almanse, na vrsti Moto2

Mandalika, 09. 10. 2026 07.15 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Motegi

Za najboljše motocikliste na svetu ni premora. Naporen ritem dirk se bo ta teden nadaljeval v Indoneziji, ki je 17. prizorišče letošnje sezone. Danes je na sporedu uvodno dogajanje v vseh treh razredih. V razredu MotoGP je prvi trening dobil Marco Bezzecchi pred Marcom Marquezom in Jorgejem Martinom. Trenutno poteka drugi trening razreda Moto2. Dogajanje lahko spremljate v prenosu na VOYO.

MotoGP - VN Indonezije
MotoGP - VN Indonezije
FOTO: VOYO

Uvodni trening v najelitnejšem razredu MotoGP je s časom 1:30.132 dobil Marco Bezzecchi pred zmagovalcem zadnje dirke na Japonskem Marcom Marquezom, ki je za Italijanom zaostal dve desetinki sekunde. Tretji najhitrejši je bil trenutno vodilni v prvenstvu Jorge Martin. Najboljšo peterico sta dopolnila še Pedro Acosta in Raul Fernandez. Zmagovalec lanske dirke v Indoneziji Fermin Aldeguer je uvodni trening končal na devetem mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V srednjem razredu slavil Guevara

Prvi prosti trening v razredu Moto2 je pripadel drugemu v skupni razvrstitvi Izanu Guevari s časom 1:32.702. Špancu se je presenetljivo najbolj približal Alex Escrig, kot tretji pa je uvodno dogajanje končal Manuel Gonzalez. Peterico sta dopolnila še Senna Agius in David Alonso.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na začetku drugega prostega treninga je Gonzalezu s čelade odpadel zaščitni vizir, zaradi česar smo za nekaj trenutkov na stezi imeli rdečo zastavo.

V razredu Moto3 prevlada Almanse

V najšibkejšem motociklističnem razredu je uvodni dan popolnoma pripadel Davidu Almansi, ki je slavil na obeh prostih treningih. Prvi trening je Španec dobil pred Alvarezem Carpejem in Maxiom Quilesom. Najboljšo peterico sta dopolnila Joel Kelso in Eddie O'Shea.

David Almansa je slavil na obeh treningih petkovega dogajanja.
David Almansa je slavil na obeh treningih petkovega dogajanja.
FOTO: MotoGP

Na drugem prostem treningu je bil s časom 1:37.169 najhitrejši Almansa pred Quilesom in Mateom Bertellom. Med najboljših pet sta se uvrstila še Carpe in Adrian Fernandez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razpored dirk za VN Indonezije 2026
Razpored dirk za VN Indonezije 2026
FOTO: 24ur.com
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