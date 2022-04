Prvi trening v Jerezu Miru, prav zdaj drugi 'kraljevi' trening

Drugi trening razreda moto3 je pripadel Izanu Guevari, ki je za 132 tisočink sekunde ugnal Ajumuja Sasakija, tretje mesto pa je pripadlo še enemu Špancu, in sicer Jaumeju Masii. Četrti še en Španec Carlos Tatay, peto pa najhitrejšemu na prvem treningu Denizu Öncüju.

Na prvem treningu najhitrejši Mir

Kako trd je asfalt v Jerezu, je dobre pol ure pred koncem uvodnega treninga razreda motoGP izkusil vodilni dirkač prvenstva Fabio Quartararo, sicer zmagovalec dirke v Jerezu leta 2020 in zmagovalec zadnjih treh kvalifikacij elitnega razreda na VN Španije. V 13 zavoju je streslo njegov motocikel, ta pa ga je ob želji po reševanju še malce zadel in to v za moške najbolj občutljivo mesto. Quartararo je bil v vidnih bolečinah, zvijal se tudi po prihodu v bokse. Deset minut pozneje se je vrnil iz Yamahinega tovornjaka, bolečina je minila in nasmešek se je vrnil na Francozov obraz. Slabe štiri minute do konca se je Quartararo znova znašel v težavah, ko je zapeljal s steze in podaljšal linijo na pesek.