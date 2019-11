Puig: Alexa smo vzeli, ker je šampion. In ne, Marc ni pritiskal na nas

V naslednji sezoni elitnega razreda svetovnega motociklističnega prvenstva bosta za tovarniško ekipo Honde vozila brata Marquez. Svetovnemu prvaku najmočnejšega razreda motoGP Marcu Marquezu se bo namreč pridružil še AlexMarquez, sveži svetovni prvak razreda moto2. Selitev ni povsem nepričakovana, vrata Honde, ki je danes potrdila odmeven prestop, pa je mlajšemu Marquezu dokončno odprl Jorge Lorenzo, ki se je pred dnevi po zadnji dirki sezone 2019 v Valencii odločil za konec kariere. "Alexa Marqueza smo vzeli predvsem in izključno zato, ker je šampion po duši. Dokazal je to že večkrat," je za Corierre Dello Sport zatrdil šef Hondine ekipe Alberto Puig. "Za Hondo gre za neke vrste nov začetek. Lorenzo je odšel in na njegovo mesto je in bo sedel Alex. Če ne bi bil aktualni prvak razreda moto2 verjetno ne bi ustoličili," je za Sky Sport 24še dodal šef Honde. "Alex je dirkač prihodnosti. V žepu ima naslov v razredih moto3 in mot2, tako da je njegov prehod v višji razred logična posledica vsega. Honda mora razmišljati o prihodnosti in prav on je naša prihodnost."