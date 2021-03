Puig: Da lahko postaneš dirkač, moraš biti včasih idiot

Alberto Puig, danes šef moštva Repsol Honda, je v obširnem pogovoru za Motorsport Magazine poudaril, da je z Marcom Marquezom enostavno delati, saj poleg tega, da je hiter na stezi, v Hondini garaži vselej poskuša pričarati družinsko vzdušje. "Z Marcom Marquezom je vse kot z drugega planeta. Kar zadeva tekmovalnost, je prava žival. Ko si nadene čelado in odvihra na stezo, veš, da se bo nekaj zgodilo– nekaj posebnega. Z njim je zelo, zelo enostavno delati, saj se ni prelevil v nekega superzvezdnika. Poleg tega je zelo inteligenten. To je zelo pomembno. Želi si imeti ekipo, ki bo kot družina, in zaveda se, kako ustvariti prijetno okolje v svoji ekipi. Vprašajte kogar koli v njegovi ekipi– zanj bi naredil kar koli," je poudaril Puig, ki že vrsto let deluje v Hondnini ekipi, član katere je bil tudi kot dirkač. "Delo šefa ekipe Repsol Honda sem sprejel, saj sem razumel, da ga bom lahko opravljal. Zelo dobro poznam to okolje in imam dolg seznam kontaktov, saj sem v tem športu že vse življenje,"je svoje prednosti izpostavil Katalonec. "Moj cilj je bil vedno biti resen, se pogovarjati z ljudmi. To, kar mislim, da je dobro za ekipo, poskušam tudi doseči. Mislim, da je to neka osnova, ki jo moraš imeti," je svojo vizijo še opisal Barcelončan.

Z izkušnjami bo lahko pomagal tudi Marquezu

Pretekla sezona je bila za Hondino ekipo nenavadna in drugačna, saj je zaradi težke poškodbe manjkal Marc Marquez, za katerega vsi upajo, da se bo lahko na začetku letošnje vrnil dovolj dobro pripravljen. Puig, nekdanji zmagovalec dirke v elitnem razredu, zelo dobro ve, kaj pomeni huda poškodba, saj je moral tudi sam zaradi hudega zloma noge predčasno prekiniti kariero, nato pa se je podal med zelo uspešne funkcionarje. "Vse, kar je bilo v nogi, je bilo uničeno, živci so bili prerezani, gleženj in prsti na nogi so bili združeni. Izgubil sem celotno mišico, nato pa se je vnela še golenica. Morali so mi jo odstraniti in vstavili so mi vsadek iz kravje kosti. Moja noga je iz krave, to je norost! Dvakrat so me operirali in na koncu sem razumel, da ne bom mogel več biti konkurenčen, saj je moja noga funkcionirala zgolj kot palica,"se je težke poškodbe po padcu 8. julija 1995 na VN Francije spomnil Puig.