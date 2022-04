Puig: Marc Marquez je dirkač, ki je nivo nad ostalimi

"Na začetku je imel tehnično težavo, kar je bila škoda. Honda HRC preiskuje, kaj se je zgodilo, kaj je bil problem in kakšna je rešitev. Tudi v tej situaciji je Marc uspel premagati težave in po prvem zavoju je njegov motocikel dobro deloval in je lahko pokazal svoj pravi tempo. Pokazal je, da je najhitrejši dirkač. Vsi so to videli in prikazal je neverjetno predstavo," je bil zadovoljen Puig.

Marc Marquez se je v tekmovalni pogon po težavah z vidom po padcu na ogrevanju pred VN Indonezije vrnil na dirki za VN Amerik. Na uvodu v dirko v Austinu je imel kopico težav in je padel povsem na začelje, nato pa je začel loviti tekmece in na koncu je dirko končal na šestem mestu. "Marc je res imel impresivno dirko, če sem iskren," je dejal vodja moštva Repsol Honda Alberto Puig .

Marquez se vrača v staro formo, zaradi česar je Puig o Marquezu povedal, da je nivo nad ostalimi. "Zmogel je pokazati svojo raven, ki je enaka, kot je to običajno in kot smo od njega navajeni. Je dirkač, ki je nivo nad ostalimi," je dejal Puig. "Marc ni mogel dirkati v Indoneziji in nato ga ni bilo v Argentini, zato smo res veseli, da je lahko vozil v Teksasu po nesreči med ogrevanjem v Mandaliki," je dejal vodja Hondinega moštva.

Puig je prepričan, da se bodo rezultati začeli drastično izboljševati: "Na splošno smo imeli na začetku letošnje sezone veliko težav, a Pol (Espargaro, op.p.) za Bastianinijem zaostaja 38 točk, Marc pa le 40. Tako da razmišljamo pozitivno, borili se bomo in poskusili bomo zmanjšati to razliko. Naš cilj je, da poskušamo zmagati. V Austinu so lahko vsi videli, kako je vozil Marc in kakšen potencial ima."

Enea Bastianini (Ducati Gresini) je zmagal na VN Amerik in je prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi boja za naslov svetovnega prvaka. Naslednja preizkušnja dirkače razreda motoGP čaka na dirkališču v Portimau, dirka za VN Portugalske bo na sporedu 24. aprila.