Puig: Pri Marquezu ni izboljšanja, odločitev po božičnih preiskavah

"Pomembno je, kako se počuti. In za zdaj je bolj ali manj tako, kot smo pojasnili v Portimau oz. Valencii," je sporočil šef Hodine ekipe motoGP Alberto Puig. Ta je dal vedeti, da pri Marquezu po pojavu dvojnega vida za zdaj ni izboljšanja. "Potrebuje nekaj časa, da si odpočije in nabere moči, opazuje, ali se oteklina na območju okoli očesa zmanjšuje. Nato bomo videli," resnosti situacije ne zanika prvi mož Hondine ekipe, ki z Marcom Marquezom v zadnjem obdobju nima in nima sreče.

Ravno ko se je Katalonec – v sezoni 2021 se je vrnil po grdi poškodbi desne nadlahtnici – začel vračati v šampionsko formo, se mu je na treningu z motorjem za motokros pripetil grd padec, po katerem se mu je znova pojavila diplopija (dvojni vid). S to težavo se je Katalonec spopadal že leta 2011 po padcih v Sepangu, tedaj pa je moral v srednjem razredu, moto2, izpustiti kar štiri mesece dirkanja z motorjem.