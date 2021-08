Puig: Marquez trenutno dirka z eno roko in pol

Osemkratni svetovni prvak Marc Marquez je za The Guardian spregovoril pred Veliko nagrado Velike Britanije. Pot nazaj v dirkaško karavano je bila zanj nedvomno dolga, nihče pa ne more zanikati dejstva, da je bila tudi izjemno težka. Marc še vedno čuti posledice poškodbe zloma roke, ki jo je staknil lansko sezono v Jerezu. Po operaciji se je prekmalu vrnil na dirkališče, kar se je kasneje izkazalo za veliko napako.

Marquez je v intervjuju tudi priznal, da se je bal, da bi posledice njegove poškodbe presegle športno stran ter ga ovirale tudi v vsakdanjem življenju. "Bal sem se, da ne bom več imel normalne roke. V oktobru in novembru se mi je zgodilo, da mi ni uspelo prijeti steklenice vode, naprezal sem se, da bi lahko jedel, nisem mogel premakniti roke na običajen način. Bilo me je strah."

"Moja motivacija je na vrhuncu, tudi zato, ker je prvič v moji karieri, da preživljam res težke čase," je povedal v pričakovanju naslednje dirke . "V težkih trenutkih je treba pokazati svoj potencial. V dobrih trenutkih so vsi veseli, nasmejani in hitri, v težkih se je treba boriti. Najlažje bi se bilo ustaviti ter se vrniti, ko se bom čez leto ali dve počutil pripravljenega. Ampak to ni moj slog, moj slog je, da poskušam trpeti, da se izboljšam, da ponovno uživam na kolesu. Zdaj ne uživam, zdaj trpim."

Vodja ekipe Alberto Puig, ki je bil ključen pri Marcovi vrnitvi, je povedal, da se nihče sploh ne zaveda, kakšen dirkač je Marquez v resnici. "Ne vem, ali ljudje res razumejo raven dirkača, kakršen je on. Njegov povratek je bil težji od pričakovanega, kar počne v dani situaciji, je resnično neverjetno. On tekmuje, ne bom rekel z eno roko, ampak z eno roko in pol. Samo eden je, ki je tega sposoben, in to je zagotovo on."

Ko vprašanje nanese na to, kaj ga je pri vsej zgodbi najbolj prizadelo, s svojimi prodornimi očmi odkrito spregovori. "Ves čas pogrešam občutek zmage. Je kot droga, poskusiš več in želiš več, poskusiš več in želiš še več. Zelo težko je sprejeti, da so vsi drugi hitrejši od tebe, vendar se moraš zavedati, kje si in kam greš," je zaključil s pogledom na prihodnje zmage.