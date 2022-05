Puig: Márquezov cilj niso četrta ali šesta mesta, ampak zmage in naslovi

Po dirki v Jerezu v moštvu Repsol Honde niso bili pretirano razočarani nad razpletom. Marc Márquez je bil vse do konca v boju za stopničke in končno tretje mesto, a je na koncu malce zaostal za Aleixom Espargarójem in zasedel četrto mesto, Pol Espargaró pa je končal na 11. mestu. Po šestih dirkah razreda motoGP je Marc v skupnem seštevku trenutno na devetem mestu in ima 44 točk, vodilni je aktualni svetovni prvak Fabio Quartararo, ki jih je zbral 89.

Marc Márquez, nekdanji svetovni prvak, še išče prave občutke, šef Hondinega moštva Alberto Puig pa je takole komentiral dogajanje v Jerezu: "Ni bila slaba dirka. Mislim, da je Marc opravil dobro delo. Ni bil lahek vikend, malo smo se mučili, a Marc je z razburljivo dirko dosegel dober rezultat. To je spodbudno, potem ko njegov občutek ni bil tako dober kot v Portimãu. Vso dirko je dobro obvladoval situacijo, se dobro boril z dirkači okoli sebe in se rešil pred padcem. To mu že dolgo ni uspelo."

Márquez je v Španiji zbral 13 točk, vseeno pa Puig meni, da ima Španec še rezerve: "Prizadevamo si, da bi popravili stvari na motociklu, ki še vedno ne delujejo, in ta proces je v teku. Imeli smo pomemben test, ki nam bo omogočil, da bomo bolje razumeli nov motocikel, saj Marcov cilj seveda ni osvojiti četrto ali šesto mesto. Njegov cilj, pa tudi cilj ekipe Repsol Honda, je zmagovati na dirkah in osvajati naslove. To je edini cilj."