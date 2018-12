Puig napadel Rossija: Njegov čas je potekel, a on se s tem ne želi sprijazniti!

Za Valentinom Rossijemje ena najtežjih sezon v karieri. Italijan je šele tretjič v karieri, od kar je leta 1996 začel nastopati v svetovnem motociklističnem prvenstvu, ostal brez zmage. Pred letošnjo sezono se mu je to pripetilo zgolj še v sezonah 2010 in 2011, ko je neuspešno zmago lovil na Ducatijevem motociklu. V letošnji sezoni nikakor ni našel pravih občutkov in ves čas je skupaj z moštvenim kolegom tarnal nad nekonkurenčnostjo Yamahinega motocikla. Sezono je tako s štirimi tretjimi in enim drugim mestom vseeno končal na visokem tretjem mestu, a čakanje na tako želeni jubilejni deseti naslov prvaka še traja. Dirkaški doktor je zadnji naslov osvojil sedaj že davnega leta 2009 in ob trenutni prevladi Marca Marqueza se zdi, da bo večno ostal devetkratni svetovni prvak. Podobnega mnenja je tudi vodja moštva Repsol Honda Alberto Puig, ki je v obsežnem intervjuju dejal, da je Rossijev čas potekel in da je napočil čas, da dirkaško čelado postavi v kot in da priložnost mladim, talentiranim dirkačem.

"Valentino je odličen dirkač in je bil odličen tekmovalec in zaradi tega ga zelo spoštujem. Toda kot vse stvari ima tudi on določen rok trajanja. On je sedaj v obdobju, ko počasi pada v povprečje, a se ne želi sprijazniti s tem. Včasih se moraš ustaviti in zamisliti malo, da je tvoj čas potekel. Hoče ali noče, Marc Marquez je trenutno številka. Marquez se ne obremenjuje s tem, kdo je Valentino, medtem ko se Valentino boji Marca. V Rossijevem obnašanju je lahko zaznati znake šibkosti," je dejal Puig, ki je pred letošnjo sezono postal vodja moštva Repsol Honda in moštvo takoj popeljal do dvojne krone, saj so osvojili naslov med dirkači in konstruktorji.