Puig: Ne bežimo od dejstva, za nami je slabo koledarsko leto

Šef ekipe Repsol Honda Alberto Puig je v izčrpnem pogovoru za italijanski športni časnik Corriere Dello Sport brez dlake na jeziku kritično ocenil rezultate v odhajajočem koledarskem letu. Prvi mož Honde toži nad spoznanjem, da se je rehabilitacija šestkratnega svetovnega prvaka razreda motoGP Marca Marqueza nepričakovano podaljšala in da sploh še ni končana. Posledično so bili rezultati španskega motociklističnega šampiona pod pričakovanji.

icon-expand Alberto Puig FOTO: AP

Alberto Puig je naredil bilanco nad rezultati v letu 2021. V obširnem pogovoru za italijanski časnik Corriere Dello Sport je bentil predvsem nad počasno rehabilitacijo Marca Marqueza, ki se še kar vleče.

V končnem seštevku motociklistične sezone za leto 2021 je Francoz Fabio Quartararo zbral 278 točk, Italijan Francesco Bagnaia 252, Španec Joan Mir pa 208. Marc Marquez je s 142 točkami zasedel sedmo mesto.

"Težko rečemo, da je, oziroma bo za nami uspešno koledarsko leto. To je najbrž vsem jasno. Sezono smo začeli brez Marca Marqueza, kar je bil seveda veliki manko. Poleg tega Pol Espargaro sprva ni bil na "ti" z dirkalnikom, tako da lahko mirno rečem, da smo imeli v začetku porodne težave, ki so se še kar vlekle. Glede na to, da imata Honda in HRC za sabo bogato bero fantastičnih uspehov, ki se ponavljajo iz leta v leto, je bilo težko sprejeti situacijo, v kateri nismo bili v prvem planu in nismo bili konkurenčni najboljšim na vsaki posamezni dirki. Bili so uspehi tu in tam, a manjkalo je konsistentnosti," trdi Puig, ki je nemudoma razčlenil rezultate v koledarskem letu 2021.

icon-expand Alberto Puig in Marc Marquez FOTO: motoGP

"Tri zmage in prve stopničke za Espargaroja naj bi bilo nekaj, s čimer bi morali biti zadovoljni? Nikakor ne. Naši cilji so precej višji, to je seveda jasno vsem. A nekaj so želje in realni domet, drugo pa objektivne okoliščine, ki so nas spremljale skozi sezono in zaradi katerih nismo bili tako konkurenčni za najvišja mesta. Imeli smo težave z dirkači, pa tudi z dirkalnikom. Na nekaterih stezah smo bili pod pričakovanji, bili smo presenečeni, kako slabo se dirkalnik odziva na nekaterih prizoriščih in priznam, da v določenih primerih nismo imeli rešitve," je nadaljeval pogovor za Corriere Dello Sport Alberto Puig, ki je za konec pogovora, kot glavno oteževalno okoliščino tekmovalne sezone, navedel velike težave Marca Marqueza s poškodbami.

