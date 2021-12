Puig: Ne pričakujemo, da bomo sezono začeli brez Marqueza

Težav z zdravjem pri Špancu ni in ni videti konca, tako da močno visi tudi start nove sezone. Posledično so bili rezultati španskega motociklističnega šampiona v minuli sezoni pod pričakovanji. "Hudo je bilo, da že v samem uvodu nismo imeli Marca v garaži. Od tu naprej so se začele naše težave, ki so se vlekle skozi celo sezono vse do konca tekmovalnega leta," je sprva sporočil Alberto Puig in v pogovoru za Corriere Dello Sport takoj zavrnil govorice, da je že sedaj jasno, da Marca ne bo v garaži Honde od začetka leta 2022 ... "To nikakor ni dejstvo, to ni nekaj, kar smo sprejeli. V tem trenutku ne razmišljamo o tem, da Marca Marqueza ne bi bilo na startu od prve dirke v koledarskem letu 2022. Pričakujemo, da bo v Losailu na VN Katarja 6. marca v prvi vrsti na nedeljski dirki," je bil nadvse slikovit 54-letni Puig in priznal, da bi bilo predčasno sprejetje tega, da Marca ne bo na startu velik udarec za Hondino ekipo.