Puig o težavah Lorenza: Ne vemo, kaj se dogaja z motociklom

Minuli dirkaški konec tedna, ko so se dirkači razreda motoGP pomerili za točke svetovnega prvenstva v Austinu, bo želel čimprej pozabiti petkratni svetovni prvak Jorge Lorenzo. Težave so se za Španca začele že med kvalifikacijami, ko se mu je snela veriga na motociklu. Vse skupaj pa se je zgolj še poslabšalo med dirko, ko v enajstem krogu le zapeljal na izletno cono, ugasnil motocikel in kraj dogodka zapuščal razočaran.

"Ne smem vam povedati, kaj je bilo, ker zaenkrat niti Honda ne ve, zakaj nisem končal dirke,"je uvodoma po dirki v Teksasu pripovedoval Lorenzo, ki je na začetku letošnje sezone v slabi formi. Če je na uvodnih dveh dirkah, ko je osvojil 13. in 12. mesto, dirkal poškodovan in tudi sam ni pričakoval boljših rezultatov, je pa bistveno več pričakoval od dirkaškega konca tedna v Teksasu, ki se je zanj končal ob robu steze, s skrivnostno tehnično okvaro."Zelo sem razočaran. Tri dirke in tri različne težave z motociklom in to me je prikrajšalo boljših rezultatov," še nadaljuje Lorenzo, ki je v Argentini dobro uvrstitev zapravil na startu, ko je pomotoma aktiviral funkcijo za vožnjo skozi bokse, kar motocikel omeji na vsega 60 kilometrov na uro, nato pa je izgubil še gumijasto oblogo na ročici za plin in je posledično imel slab oprijem pri dodajanju plina na omenjeni dirki.