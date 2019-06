Puig odločno: Marc bi zmagal tudi brez Lorenzove napake

Takoj po dirki so se pojavila namigovanja, da je Marquez prišel do zelo lahke zmage prav zaradi padca omenjenih štirih dirkačev, ki so bili sicer v uvodnih metrih dirke izjemno hitri. To teorijo je hitro zatrl vodja moštva Repsol Honda Alberto Puig , ki je prepričan, da bi aktualni svetovni prvak zmagal, četudi ne bi prišlo do padca glavnih konkurentov za stopničke."Najprej naj povem, da je Marc izbral pravilno različico gum in prepričan sem, da bi bil razplet dirke identičen, četudi ne bi prišlo do zapleta v drugem krogu," je dejal nekdanji dirkač Puig.

Marc Marquez je s suvereno zmago na zadnji dirki prvenstva motoGP, ki je potekala v Montmeloju, še povečal prednost pred zasledovalci v točkovanju za naslov svetovnega prvaka. Aktualni prvak ima tako po sedmih dirkah že zajetno prednost 37 točk pred najbližjim zasledovalcem Andreo Dovizisom . Prav Italijan je bil eden izmed treh osmoljencev dirke za VN Katalonije, potem ko je bil "žrtev" napake Jorgeja Lorenza v drugem krogu. Petkratni svetovni prvak je namreč v desetem zavoju drugega kroga izgubil sprednji del svojega motocikla in med drsenjem po dirkaškem asfaltu je zadel še Doviziosa in Mavericka Vinalesa , posledično pa je padel tudi Valentino Rossi , ki se omenjeni trojici ni uspel izogniti.

Trenutek, ko so dirko v Barceloni končali Lorenzo, Vinales, Dovizioso in Rossi.

Španec je kot vodja moštva nemudoma stopil v bran tudi Lorenzu. Majorčan je takoj po dirki priznal svojo napako in se odšel opravičit vsem trem žrtvam. Yamahinega dvojca ni ujel, se pa je uspel pogovoriti z Doviziosom, ki je sicer njegovo opravičilo sprejel, a vseeno kasneje dodal, da bi si Lorenzo za to napako prislužil kazen, ki bi jo moral odslužiti na naslednji dirki, ko bo na sporedu VN Nizozemske v Assnu. "To je bila morda celo prva dirka letos, na kateri je bil Jorge hiter. Toda žal je naredil napako. Deseti zavoj je zelo ozek in je zelo zahtevno izbrati pravilno linijo, sploh v uvodnih krogih, ko so vsi dirkači še zelo skupaj. Žal med padcem nimaš moči, da bi se lahko izognil kontaktu z drugimi dirkači in res je imel smolo, da se je zgodilo to, kar se je," je v bran svojemu dirkaču stopil Puig, ki je vlogo vodje moštva prevzel v lanski sezoni in se nemudoma veselil naslova svetovnega prvaka med dirkači kot tudi med moštvi.

"Žal nam je zanj, žal nam je tudi za Rossija, Doviziosa in Vinalesa. Sočustvujemo tudi z njihovimi moštvi, toda to je dirkanje in hitro se lahko zgodi kaj takšnega, kar smo videli v Barceloni. To je sedaj že preteklost, gremo naprej. Se pa vsi strinjamo, da ni namerno izločil ostalih dirkačev. Storil je napako, ki jo je tudi takoj po dirki priznal," je še dodal Puig, ki seveda upa, da na naslednji dirki razreda motoGP ne bo nepotrebne slabe volje med vpletenimi dirkači.