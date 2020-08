Puig razkril: Marquez se je poškodoval ob odpiranju okna

"Prejšnji ponedeljek je Marc prestal novo operacijo nadlahtnice po padcu na veliki nagradi v Jerezu. Težavo je povzročil neprimeren gib v njegovi hiši, ko je odpiral veliko okno,"je spletna stran madridskega športnega časnika AScitirala Puiga. "Nato je uvidel, da si je poškodoval ploščico. Najverjetneje se je to zgodilo zaradi prevelikega pritiska na ta del telesa. A takšna je trenutna situacija. Marc je šel v Jerez na lastno pobudo in sledil je navodilom zdravnikov. Ti v nobenem trenutku niso mislili, da bi se lahko ta ploščica zlomila,"je odločitev ekipe in dirkača branil Puig.

'Težko bo, a to ni zadnje svetovno prvenstvo v zgodovini'

"Marc se je odločil oditi v Jerez in poskusiti, Honda pa mu je dala motocikel. V nasprotnem primeru ne bi niti šel tja, tudi Honda mu ne bi dala motocikla, a v redu ... Reči se dogajajo, zdaj pa je tako, kot je. Edina pozitivna stvar je, da se to ni zgodilo tukaj, v Brnu ali v Avstriji, na motociklu, saj bi bile posledice mnogo hujše. Od zdaj naprej Marc začenja obdobje okrevanja, videli pa bomo, kako bo celjenje zloma napredovalo, in čas bo pokazal, kdaj se bo pripravljen vrniti na motocikel."

Puig je na vprašanje, ali v ekipi osemkratnega svetovnega prvaka vseeno niso tvegali preveč, spet dejal, da so imeli vse informacije, ki so kazale na to, da bi Marquez na VN Andaluzije lahko nastopil. Priznal je, da bo Marquezu v boju za nov naslov svetovnega prvaka "težko", a da to "ni zadnje svetovno prvenstvo v zgodovini".

"Ocenili smo, da to ni nepotrebno tveganje, saj smo v Jerezu storili tisto, kar smo menili, da je treba storiti. To (nova poškodba, op. a.) se je zgodilo po Jerezu,"je dodal Puig. "Tam smo storili vse, kar je bilo potrebno. Poskusili smo in dirkač se je počutil dobro, zato smo se odločili narediti tako. Ko pa je menil, da čuti bolečino, se je ustavil. Zdaj ni treba preveč razmišljati o preteklosti, razmišljati moramo vnaprej. Čas nam bo pokazal, kdaj bo okreval. V svetovnem prvenstvu bo težko, a ničesar ne moremo storiti. A to ni zadnje svetovno prvenstvo v zgodovini,"se je vprihodnost še zazrl Puig.