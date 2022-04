Puig razočaran: Dirka v Portimau je živ dokaz, da moramo izboljšati motocikel

"To za nas ni bila lahka dirka," je po dirkaškem vikendu v Portimau razlagal Alberto Puig . Videlo se je, da Hondini dirkači na izjemno razgibani stezi na jugu Portugalske ne morejo slediti divjemu tempu Yamahe, Ducatija in Suzukija. "Nismo uspeli optimalno nastaviti motocikla in verjetno bi potrebovali več časa, da bi jasno razumeli nastavitve motocikla za to stezo," je še potarnal Puig, po tem, ko so se vsi Hondini dirkači ubadali s podobnimi težavami. Presenetil je le Alex Marquez, ki je s poltovarniško hondo uspel voziti bolje kot sicer. Spomnimo: prepričljivo zmago je slavil aktualni svetovni prvak Fabio Quartararo , drugo mesto je vpisal njegov rojak Johann Zarco , tretje pa Aleix Espargaro . Hondini rezultati bi bili še veliko slabši, če se ne bi z dirke predčasno poslovila Jack Miller in Joan Mir.

"Dejstvo je tudi, da nismo imeli dovolj časa v normalnih in stabilnih pogojih (večji del vikenda je stezo v Portimau močil dež, op. p.), toda to ne more biti izgovor, saj so drugi dirkači in druge ekipe bile hitre z enako razpoložljivega časa v enakih pogojih," je izpostavil Puig, ki si želi, da bi Honda na naslednjem prizorišču, tj. Jerezu že ta konec tedna (seveda s prenosom na Kanalu A in VOYO), pokazala boljši obraz. "Moramo delati naprej, analizirati vse možnosti, ki so nam na voljo," je dodal Španec, ki verjame, da bo v Jerezu bolje tudi zato, ker je ta steza že tradicionalno ustrezala Hondinim dirkačem. "Moramo počakati in videti, kakšna bo situacija, se čim bolje pripraviti na dirko in skušati razumeti, kaj se zgodi, če ne moremo slediti vodilni skupini dirkačev," je izpostavil Puig in zaključil: "Dirka v Portimau je živ dokaz, da moramo izboljšati motocikel. Realnost je pač takšna, da naša predstava tu ni bila tako dobra, kot smo pričakovali. Biti 16 sekund za zmagovalcem ni naš cilj. To za nas ni dobro in izboljšati se moramo."