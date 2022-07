Puig: Visim? Ne bojim se za svojo službo. Kar bo, pa bo

Šef moštva Honda Repsol Alberto Puig ima skupaj s sodelavci v tekoči motociklistični sezoni bolj malo razlogov za veselje. Marc Marquez je zaradi ponavljajočih se zdravstvenih težav že predčasno končal sezono, njegova menjava Nemec Stefan Bradl se ne more kosati z najboljšim in tava nekje v ozadju, brez vrhunskega rezultata pa je še naprej tudi Španec Pol Espargaro. Nič kaj spodbudna dejstva, s katerimi se v Hondini garaži spopadajo med daljšo poletno tekmovalno pavzo. Dirkače v motociklističnem SP zdaj čaka poletni premor, saj bo naslednja dirka v Silverstonu na sporedu šele 7. avgusta.

icon-expand Emilio Alzamora in Alberto Puig FOTO: motogp.com

Alberto Puig bi bil lahko, če je verjeti nekateri medijem z Apeninskega polotoka, kmalu Hondina preteklost. Šef ekipe se v tej sezoni ne more pohvaliti z vrhunskimi rezultati svojih varovancev, ki so vsi po vrsti bili ali so še naprej nekonkurenčni najboljšim.

Fabio Quartararo po VN Nizozemske ostaja pri 172 točkah, kar še vedno pomeni, da krepko vodi v SP. A tekmeci so se približali, Aleix Espargaro je zdaj pri 151 točkah, Francoz Johann Zarco je tretji s 114 točkami, Francesco Bagnaia pa jih ima točno 106.

Marc Marquez, nekdanji serijski šampion, je že predčasno končal sezono in se povsem posvetil rehabilitaciji po (novi) operaciji desne roke. Pol Espargaro že ves čas benti, s kakšnimi težavami se bori v tej motociklistični sezoni, in se ne more hvaliti s 40 osvojenimi točkami in trenutnim skromnim 17. mestom. Nemec Stefan Bradl, menjava za Marqueza, pa se še tipa po selitvi h kraljevemu razredu motoGP. Vse skupaj je pripeljalo tudi do vse bolj glasnih govoric, da mora nekdo za slabe rezultate in tudi še nič kaj spodbudne napovedi pred nadaljevanjem prvenstva plačati z glavo. Oziroma z odpovedjo ... "In prvi v vrsti je seveda šef ekip Alberto Puig. Morda bo že v tem mesecu iz Hondine garaža prišla novica iz te kategorije. Prav lahko se zgodi, da Alberto Puig ne bo preživel poletnih počitnic na mestu šefa Honde," napoveduje italijanski časnik Corriere Dello Sport.



Takoj se je javil Puig in za Radio Marco izrazil mirnost in ne skrbi, kot bi morda pričakovali, saj mu strežejo po življenju ... "Ne skrbi me. Sploh ker informacije o moji zamenjavi prihajajo iz vrst italijanskih medijev, ki jim ne verjamem preveč. Ob tem celo namigujejo, da naj bi me zamenjal prav - Italijan. A imena ne navajajo. Toliko o verodostojnosti novic," je bil v pogovoru za Radio Marca kar malce jezen Puig, ki pa seveda ne more skriti velikega razočaranja in tudi jeze, ki sta se naselili v garaže Hondine ekipe, kjer se v tej sezoni nikakor ne cedita med in mleko.

icon-expand Alberto Puig in Marc Marquez v bolj vedrih časih v Hondini garaži ... FOTO: MotoGP

"Honda je povsem nekonkurenčna najboljšim v karavani," tu Puig ne more ubežati dejstvom. "In če misli, da so to rezultati, ki bi razveseljevali njegove šefe na Japonskem, se moti. Pričakuje se pestro poletje v tej ekipi," nadaljuje Corriere Dello Sport.

V povezavi z odhodom Alberta Puiga se pojavlja Davide Brivio. Po nekaterih informacijah naj bi bil prav nekdanji šef Suzukija naslednik Puiga pri Hondi.