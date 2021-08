Puig zadovoljen z videnim: Marquez se vrača k svojemu pravemu potencialu

Marc Marquez – v tej sezoni se vrača po težki poškodbi in več operacijah desne nadlahtnice – se je na VN Avstrije po odlični vožnji v prvih 23 krogih boril celo za zmago, nato pa je po zamenjavi motocikla (v bokse je po motocikel za dež šel kot vodilni) zdrsnil v prvem zavoju in sanje o zmagi so hitro 'padle v vodo'. Na koncu se je Katalonec, ki je po zdrsu pobral svoj motocikel, moral zadovoljiti s 15. mestom in eno osvojeno točko. "Jasno je, da končni rezultat ni dober, toda če pogledamo Marcovo dirko, lahko vidimo, da se je kljub slabostim lahko boril z najboljšimi dirkači in ostal z njimi v suhem," je bil zadovoljen Alberto Puig. "To je pomembno za Marca Marqueza in zelo pomembno tudi za ekipo Repsol Honde, saj razumemo, da se vrača k svojemu pravemu potencialu," je še dodal šef Hondine ekipe.