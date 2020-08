Puig: V Spielbergu pričakujem precej boljši Bradlov rezultat

Alberto Puig in Marc Marquez

Serijski svetovni prvak razreda motoGP Marc Marquezje pred dnevi sicer prestal še drugo operacijo, kjer so mu kirurgi popravili poškodovano titanovo ploščico. Jasno je, da 26-letnega Španca spet ne bo na startu nove motociklistične preizkušnje, ki se s podaljšanim dirkaškim vikendom začenja s petkovimi prostimi treningi vseh razredov, ki jih bomo v dopoldanskih urah seveda prenašali tudi na VOYO. Ekipo Hinde bosta, tako kot v Brnu, to je sedaj že jasno, tvorila Alex Marquez in Nemec Stefan Bradl, ki bo spet skočil v velike čevlje Marca Marqueza.