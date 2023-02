Puig: Ducati je še vedno daleč pred vsemi

To naj bi se vsaj malo obrnilo na bolje v prihajajoči sezoni, ko naj bi bila Honda le bolj konkurenčna Ducatiju in drugim tekmecem. To je v pogovoru za Corriere Dello Sport opazil tudi Puig, ki ne beži od dejstva, da so v tem trenutku rdeči iz Borga Panigaleja pred vsemi. Testiranja v malezijskem Sepangu so le še bolj utrdila razmišljanje, da se obeta nova rdeča dominacija. "Razlike do Ducatija so otipljive. Rdeči so brez dvoma v prednosti. Zdi se, da so v tem trenutku daleč pred vsemi. A to še ne pomeni, da bo celo sezono tako ," je za Corriere Dello Sport priznal Puig, ki upa in verjame, da bo pregovorna prednost Ducatija na vseh področjih motiv več za Hondino ekipo, ki bo še bolj zavihala rokave in skušala čim bolj zmanjšati zaostanek za rdečimi. "Razlika je očitna in čez noč je ne bomo zmanjšali. Lahko se le zapremo v garažo in iščemo nove rešitve. Motiv vseh nas, ki smo del Hondine zgodbe, je največji možen. Prepričan sem, da bo tudi za nas kmalu posijalo sonce. Dejstvo pa je, da je v tem trenutku Ducati korak pred vsemi, " je bil v pogovoru za Corriere Dello Sport slikovit Puig, ki se zaveda, da je Honda še daleč od tistega, kar bi rada bila.

"Nismo še tam, a verjamemo, da je pot prava. Cilj je nekje daleč, pomembno je, da ves čas napredujemo, razvijamo in imamo sveže ideje. Predvsem pa, da verjamemo v to, kar delamo. Mislim, da bo Honda bolj konkurenčna najboljšim, kot je bila v zadnjih dveh ali treh sezonah." Sodelovanje z dirkači je vselej ključno. Tovarniška Honda se v prihajajočo sezono podaja s tandemom Marc Marquez - Joan Mir. "Brez tesnega sodelovanja z dirkači ne bo napredka. Mislim, da se tega še kako zavedamo vsi in prevladuje spoznanje, da brez popolne predanosti in enotnosti ekipe ne bomo dosegli napredka in ne bomo ulovili Ducatija, ki je vsem nam lahko vzor," je ob koncu kar presenetljivo poudaril Alberto Puig. "Ta hip se še najbolj ukvarjamo z oprijemom pnevmatik. Toda to ni edina stvar, ki jo je treba do Portimaua popraviti. Dela je veliko, a pot je prava. V to sem prepričan," je pogovor za Corriere Dello Sport sklenil Alberto Puig.



Moštva in dirkači razreda motoGP v sezoni 2023:

Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo in Franco Morbidelli

Gresini Racing MotoGP: Alex Marquez in Fabio di Giannantonio

Ducati Lenovo Team: Francesco Bagnaia in Enea Bastianini

Prima Pramac Racing: Johann Zarco in Jorge Martin

KTM Factory Racing: Jack Miller in Brad Binder

Repsol Honda Team: Marc Marquez in Joan Mir

Tech3 GASGAS Factory Racing: Pol Espargaro in Augusto Fernandez

RNF MotoGP Team: Miguel Oliveira in Raul Fernandez

Aprilia Racing: Aleix Espargaro in Maverick Vinales

LCR Honda: Alex Rins in Takaaki Nakagami

Mooney VR46 Racing Team: Luca Marini in Marco Bezzecchi