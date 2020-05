Puiga razočarale 'sramotne' izjave Pirra: 'Honda zelo spoštuje Lorenza'

"Morda želi Honda poravnati račune z Lorenzom, ker je odšel k Yamahi,"je za Motorsprint odmevno dejal Ducatijev testni dirkač Michele Pirro in dvignil nemalo prahu. Pirra je odločitev vodstva tekmovanja, pri sprejetju katere so sodelovali tudi vsi proizvajalci, močno razočarala, saj ima v pogodbi kot testni dirkač tri nastope na dirkah za veliko nagrado na sezono. Med argumenti za umik "wild cardov" v vseh razredih za sezono 2020 so odgovorni omenjali omejitev števila ljudi na dirkališčih, ko se bo sezona enkrat tudi začela v polni zasedbi, saj so marca na prvi veliki nagradi Katarja izpeljali le dogajanje v moto2 in moto3.

Od razreda motoGP se je po vsega eni sezoni kot član Repsol Honde lani poslovil Jorge Lorenzo, ki pa se je le nekaj mesecev kasneje vrnil kot testni dirkač Yamahe in že napovedal, da bo sprejel posebno povabilo za nastop na VN Katalonije v Barceloni. A na povratek v dirkaško karavano bo tako moral počakati vsaj do naslednje sezone, če seveda ne štejemo vseh uradnih in neuradnih testiranj z Yamaho, na besede nekdanjega Majorčanovega moštvenega kolega Pirra pa se je za Crash.netostro odzval Alberto Puig, alfa in omega tovarniške ekipe Honde.

Takšne izjave bolijo

"Pirrove izjave so sramotne in zelo neprimerne, ne razumem, od kod izvirajo,"je začuden Puig. "Honda, tako kot vsi proizvajalci, ki sodelujejo v prvenstvu MotoGP, je več tednov zelo trdo delala na tem, da bi lahko sezono izpeljali. V tem času smo sodelovali na številnih sestankih, da bi prišli do konsenza med vsemi proizvajalci. Mi smo se odpovedali veliko stvarem, ki smo jih želeli izpeljati v prihodnosti, kar se tiče tehničnega razvoja, to pa smo storili v dobro tega športa, da bi ohranili izenačenost med vsemi proizvajalci."

Puig je dodal, da Hondo "bolijo" tovrstni komentarji v javnosti, zatrdil pa je, da mora Pirro skupaj z vsemi ostalimi vedeti, da japonska tovarna še vedno "zelo spoštuje" Lorenza, ki mu želijo "vse najboljše" tudi v prihodnje.

"Ni lahko. Vsi se prilagajamo ‒ od organizacije ekip, pokroviteljev in, seveda, dirkačev. Vse s ciljem, da bi lahko spet videli takšno prvenstvo, kot smo ga vajeni. Zato nas boli, ko nekdo, ki pripada tovarniški ekipi, poda takšne izjave v tako težki in kritični situaciji za vse vpletene. Menim, da bi moral Pirro vedeti, da v Hondi zelo spoštujemo Jorgeja Lorenza. Lani smo se razšli zelo spoštljivo in želimo mu vse najboljše v prihodnosti."