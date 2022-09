Dirkaški vikend pred VN Aragonije: uvodni prosti trening vseh razredov

V taboru Yamahe se zavedajo, da ima njihov glavni adut in obenem aktualni svetovni prvak kraljevega motociklističnega razreda Fabio Quartararo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva "le" še 30 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Francescom Bagnaio (Ducati Lenovo Team). Medtem ko je Italijan na zadnjih štirih dirkah vknjižil maksimalno število točk (100), jih je francoski zvezdnik 61 manj (39), s čimer se je boj za skupno zmago konkretno razplamtel. "Ko je do konca sezone ostalo le še šest dirk, je prostora za napake zelo malo ali pa praktično nič. Zavedam se, da na zadnjih nekaj dirkah nisem bil na želeni ravni, posledično pa se je moja prednost v seštevku prvenstva zmanjšala. V moštvu so se odločili, da bomo že ta konec tedna preizkusili nekaj novosti, med drugim tudi nov okvir motocikla, ki igra pomembno vlogo obvladovanju težjih zavojev. Bomo videli, kaj nam to lahko prinese v zaključku sezone," je na zadnjem druženju s predstavniki sedme sile dejal aktualni svetovni prvak.

Če Quartararo želi ostati na vrhu skupne razpredelnice, bo moral prej ali slej odgovoriti na impresiven niz štirih zaporednih zmag Francesca Bagnaie. "Ni kaj, "Pecco" je v odlični formi, a tudi zase lahko rečem, da nisem ravno v krizi. Boj za naslov prvaka je odprt, nenazadnje niti nisem pričakoval, da bi si lahko predčasno zagotovil novo skupno zmago. Konkurenca dela velike korake naprej, mi pa pod nobenim pogojem ne smemo zaostati. Bo pa treba ohraniti mirno kri in se zadnjih dirk lotiti taktično brezhibno," poudarja francoski dirkač, ki je v dozdajšnjem delu sezone zbral 211 točk.