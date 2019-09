Quartararo po odličnem dirkanju v Misanu prišel na okus: 'V Aragoniji odkrito na zmago'

Medtem ko se je vodilni v skupnem seštevku svetovnega motociklističnega prvenstva v elitnem razredu motoGP Španec Marc Marquez z novo zmago še utrdil na vrhu, je bil z drugim mestom v Misanu skorajda enako zadovoljen tudi mladi Francoz Fabio Quartararo. Že ta konec tedna imajo dirkači pred sabo nov izziv, 14. preizkušnjo sezone in VN Aragonije.

Fabio Quartararo FOTO: motoGP

Na VN San Marina v Misanu je glavni dobitek pobral sijajni Marc Marquez, toda neopredeljene navijače je spet prepričal 20-letni Fabio Quartararo, saj se je izkazal za velikega borca in napovedal, da bodo morali tekmeci v prihodnje zelo resno računati nanj.

Za Marqueza je zmaga v Misanu sedma v sezoni, z njo pa je zdaj že pri 275 točkah. Drugi s 182 ostaja Italijan Dovizioso, ki pa je bil na VN San Marina daleč od stopničk na šestem mestu. Quartararo drži sedmo mesto s 112 osvojenimi točkami.

Francoz je bil že na sobotnih kvalifikacijah v ospredju in že takrat je napovedal, da bo zelo konkurenčen na dirki. V kvalifikacijah je sicer zmagal Maverick Vinales, za njim pa sta končala rojak Pol Espargaro in prav Quartararo. Slednji je skupaj z vodilnim Špancem Marquezom poskrbel tudi za vrhunec dneva na nedeljski dirki. Boj med Marquezom in Quartararojem je bil ves čas v središču pozornosti. Francoz je vodil, Marquez se mu je iz kroga v krog bližal in tri kroge pred koncem je bilo videti, da bo vsak hip napadel. A je čakal še en cel krog, potem pa skušal priti mimo. Prvič je Quartararo še vrnil udarec, po drugem prehitevanju Španca v zadnjem krogu pa ne več. Imel je sicer še eno priložnost, toda dva zavoja pred koncem bi, če bi vztrajal, zadel Marqueza in verjetno obema uničil dirko, zato se je pošteno umaknil in se zadovoljil s še vedno vrhunskim drugim mestom.





Francoz je v tej sezoni že štirikrat stal na zmagovalnem odru. Na zmago ta 20-letnik še čaka. FOTO: AP

"Kakšna dirka. Dal sem vse od sebe, dvakrat sem bil zelo blizu v zadnjem krogu. Zame je bilo to nekaj posebnega, prvič sem se takole boril s svetovnim prvakom za zmago. To je eden najboljših trenutkov moje kariere," je po koncu od navdušenja žarel Quartararo, ki so ga novinarji v Misanu primerjali z dirkačem formule ena in junakom Ferrarija Charlesom Leclercom. "Novinec sem in moram se še veliko naučiti," je italijanskim novinarjem hitel pripovedovati drugouvrščeni iz Misana, ki je nepremagljivega Marqueza kar 26 krogov držal "na zadku". "Vem, da sem na dirki iz sebe iztisnil vse, kar imam. Nimam si česa očitati. Drugo mesto je fantastičen rezultat," trdi 20-letni dirkač, ki ima v tej sezoni že štiri uvrstitve na zmagovalni oder. Zmago še čaka.

Sezona se bo z naslednjo preizkušnjo nadaljevala že ta konec tedna z VN Aragonije v Alcanizu. Na VOYO začenjamo prenose s petkovimi prostimi treningi.

"Marquez je letos kar dvakrat izgubil prvo mesto v zadnjem ovinku, tokrat se mu je izšlo po željah." Izgubljeno prvo mesto v izdihljajih dirke ga ni razočaralo. Prav nasprotno. "Res je, bili smo blizu zmagi. Zelo blizu. Zame je bila to najboljša dirka v karieri. Podatek, da sem bil ves čas v igri za zmago in to v odprtem dvoboju z Marquezom, je zame povsem dovolj. Užival sem," še piše Corriere Dello Sport. Mladi Francoz upa, da bo njegov motocikel že na naslednji dirki imel boljši oprijem pnevmatik. "Mislim, da je prav to odločilo dirko v Misanu. Marquez je imel odlične pnevmatike, videlo se je, da ima boljši oprijem od mene. Upam, da bomo v Aragoniji kar se tega tiče bolj konkurenčni. Odkrito bom napadal zmago. Po štirih uvrstitvah na zmagovalni oder je prišel čas ..."