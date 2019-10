Quartararo: Ne želim poslušati zgodb o Yamahinih in Hondinih stezah

Dirka za VN Japonske je 16. v sezoni, najboljši dirkači razreda motoGP so že opravili s prvima treningoma v Motegiju. Dirkališče na Japonskem naj bi po napovedih bolj ustrezalo Hondi in Ducatiju, kot pa Yamahi, a se Fabio Quartararo s tem ne strinja in to bo želel tudi pokazati.

Fabio Quartararo FOTO: motoGP Na dirkah do konca sezone bo šlo le še za prestiž, saj je Marc Marquez že potrdil nov naslov svetovnega prvaka. Španec ima neulovljivo točkovno prednost (325), Andrea Dovizioso pa trdno drži drugo mesto (215), 48 točk več od tretjeuvrščenega Španca Alexa Rinsa, četri je Maverick Vinales (163), peti Danilo Petrucci (162). Dovizioso od japonske dirke veliko pričakuje, saj je Ducati običajno tukaj zelo hiter. Pred dvema sezonama je tukaj premagal Marqueza, lani pa je bil vse do zadnjega kroga v boju za zmago. Na prvih treningih je bil osmi in peti, po prvem dnevu in dveh treningih pa je vrstni red prvih petih dirkačev izgledal takole: Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi. Steza v Motegiju po nepisanem pravilu naj ne bi ustrezala dirkačem Yamahe, a Francoz, ki navdušuje v letošnji sezoni, se ne strinja."Iskreno povedano, sem slišal veliko o Yamahinih in Hondinih stezah, a tega ne želim poslušati. Če začneš voziti z mislijo, da to ni Yamahina steza, izgubiš malo motivacije. Moja motivacija pa je, da je Yamaha dobra na vsakem dirkališču. Vse želim narediti 100 odstotno, potem bomo videli, kakšen bo rezultat. V Aragoniji smo imeli težave, na Tajskem in tukaj pa izgledamo dobro. Načrt za jutri je, če bo mokro, da naredimo vse po najboljših močeh. Vemo, da nimamo izkušenj, vendar je cilj, da dirko začnemo iz prvih treh vrst," pravi Quartararo, ki je bil že nekajkrat letos že blizu prve zmage v razredu motoGP, a se mu je vedno izmuznila. Fabio Quartararo in Marc Marquez. FOTO: motoGP