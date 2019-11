Quartararo o izjemni sezoni: Uščipnite me, morda sanjam

Fabio Quartararo je sicer najbolje začel in vodil v prvem delu dirke, Marc Marquez pa ni startal najbolje, toda hitro je ujel pravi ritem in se Francozu povsem približal.

Napadel je v osmem krogu, Francoza prehitel, po tistem pa je bilo jasno, da mu bo težko kdo odvzel zadnjo zmago v sezoni. Francoz se je v zadnjem delu dirke bolj kot z mislijo o lovu na prvo mesto ukvarjal z obrambo drugega, saj je Miller nakazal, da bi rad prišel naprej. A je nazadnje ostal za njim, tako da se je zadnja dirka brez posebnih pretresov razpletla z zmago novega starega šampiona Marqueza in novo potrditvijo, da je 20-letni Quartararo postal eden od njegovih najresnejših tekmecev. "Kdo bi si mislil, da bom na koncu sezone imel šest najboljših položajev in toliko stopničk. Številni so dvomili, a sem jim pokazal, da znam. Sezona je bila odlična, že zdaj pa se veselim naslednje." Francoz je bil zadovoljen predvsem z doseženim v celotni sezoni, saj so pred njo mnogi menili, da še ni zrel za takšen skok.

"Vse lahko ocenjujem v superlativih. Če bi mi kdo pred začetkom sezone dejal, da bom šestkrat na zmagovalnem odru in da bom ravno tolikokrat osvojil pole, bi ga napotil v kakšno ustanovo. Rad bi, da me kdo uščipne, da bom zares vedel, ali morda ne spim," je bil slikovit Francoz, ki še ne gleda proti naslednji sezoni, kot bi številni pričakovali. "Tekoča sezona se je komaj končala. Prav je, da potegnemo črto in ocenimo narejeno. Seveda bo skupna ocena visoka, toda vedno se najdejo rezerve. Tudi jaz jih imam in upam, da jih bom pokazal v prihodnje. Po testiranjih se nameravam pošteno spočiti in za nekaj časa odmisliti dirkanje. A kmalu si bom zaželel motocikla in dirkanja. V naslednji sezoni pa spet na polno. Za zdaj pa naj bo dovolj, ne bi rad ugibal, kaj vse se bo dogajalo med tekmovalnim premorom," je bil za Corierre Dello Sportob koncu kar malce skrivnosten eden od junakov motociklistične sezone.