Quartararo: Assen mi je odprl oči. Po njem bom še bolj previden

Fabio Quartararo, premočno vodilni v tekoči motociklistični sezoni, ko gre za razred motoGP, in hkrati tudi aktualni šampion "kraljevega", je po zanesljivem uspehu na VN Nemčije v Sachsenringu, na zadnji dirki pred poletnim premorom, šlo je za VN Nizozemske, klavrno končal v pesku. Francoz je padel kar dvakrat, gotovo ob tem vsaj malce zamajal samozavest, a mu je pavza prišla še kako prav. "Na VN Velike Britanije v Silverstonu bom spet tisti pravi. V Assnu sem imel slab dan, vse je šlo narobe," se spominja ničle z zadnje dirke 23-letni dirkač.

icon-expand Fabio Quartararo FOTO: motogp.com

Francoz Fabio Quartararo odklanja vsakršen namig, da je njegov točkovni naskok v prvenstvu že ključen v boju za naslov svetovnega prvaka med dirkaško elito. Sploh po tisti klavrni dirki v Assnu, ko je kar dvakrat končal v pesku, nato pa dirko zaključil brez novih točk in s precej zamajano samozavestjo, saj je tudi po ocenah strokovnjakov naredil nekaj začetniških napak.

Fabio Quartararo po VN Nizozemske ostaja pri 172 točkah, kar še vedno pomeni, da krepko vodi v SP. A so se tekmeci približali, Španec Aleix Espargaro je pri 151 točkah, Francoz Johann Zarco je tretji s 114, Italijan Francesco Bagnaia pa jih ima točno 106.

"Pride takšna dirka. Vsak ima pravico do slabega dne. Jaz sem ga imel na Nizozemskem, ko je šlo na dirki vse narobe. Škoda, saj je bilo na treningih in kvalifikacijah moč slutiti, da se nam obeta nov vrhunski rezultat. A tako pač je. Nesreča nikoli ne počiva in morda mi je prav prišla takšna dirka streznitve," se spominja poslednje preizkušnje pred poletnim premorom Fabio Quartararo, ki pa med odmorom ni sedel križem rok.

"Vzel sem si teden dni popolnega počitka, ko sem odmislil vse. Nekako sem se "resetiral". Mislim, da se naredil prav, ko sem za nekaj dni sestopil z dirkalnika in počel povsem druge stvari," je za Corriere Dello Sport še dejal 23-letni dirkač, ki je v pogovoru za italijanski športni časnik postavil črto pod rezultati s prve polovice sezone. "Zadovoljen sem lahko. Kako tudi ne. Vodimo in držimo stvari čvrsto v rokah. Nihče v naši garaži ne razmišlja, da je točkovna prednost že odločilna v boju za svetovni naslov. Pred VN Nizozemske so me novinarji prepričevali, da je že vsega konec in če se že počutim kot novi-stari šampion. Takrat sem imel še 32 točk prednosti, a se je nato "zgodil" Assen in razlika je skopnela na 21 točk," opozarja Quartararo, ki se ob tem zaveda, da ga čaka še zelo pestro poletje in tudi jesen.

icon-expand Eric Mahè in Fabio Quartararo FOTO: MotoGP

"Nadaljevanje sezone se hitro bliža. Mislim, da bom na Silverstone pripravljen. Pričakujem dober rezultat," pred naslednjo preizkušnjo sezone, 7. avgusta bo šlo za VN Velike Britanije, pravi vodilni v prvenstvu. "V Katarju, Argentini in Austinu je bilo zelo napeto. Tisto so bile zahtevne tri dirke. preveč sem se ukvarjal s hitrostjo, manj z dirkanjem samim. To se je povsem spremenilo, ko smo prišli na staro celino. V Portimauu sem se koncentriral predvsem na vožnjo in prišli so rezultati. Od VN Portugalske naprej sem bil pravi," se spominja Francoz, ki se je v tistem obdobju štirikrat zapored povzpel na zmagovalni oder, od tega je dvakrat zmagal in tudi že prevzel vodstvo v skupnem seštevku, ki ga želi (u)braniti vse do poslednje dirke sezone, da vnovič stopi na najvišjo stopničko. Letos, kot sam trdi, je postal precej bolj psihično močan.