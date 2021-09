Quartararo: Bagnaia je bil v Misanu z drugega planeta

"Na začetku preizkušnje v Misanu so me ducatiji napadali z vseh koncev in krajev in z obrambo pozicije sem izgubil veliko časa. Dal sem vse od sebe, premostil marsikatero nevarnost padca, kar nekajkrat sem bil blizu zdrsa, a se je na mojo srečo vse dobro izteklo. Zelo sem zadovoljen z drugim mestom. Kako to? Preprosto zato, ker je bil Bagnaia v Misanu daleč pred vsemi. Bil je na drugem nivoju, kot bi bil z drugega planeta," je bil v pogovoru za Corriere Dello Sport slikovit Quartararo. "Na računu imam 20 novih točk in to je odličen izkupiček z VN San Marina. Še naprej smo v vodstvu, to je važno." Fabio Quarataro je radovednim italijanskim (motociklističnim) novinarjem zaupal, da je drugo mesto v tem primeru skorajda enako zmagi, saj je bil Bagnaia zares razred zase. "Priznam, prvič v sezoni sem zadovoljen z rezultatom, pa čeprav nisem zmagal. Zmaga je moj cilj na vsaki dirki, a tokrat moram le stisniti roko tekmecu in mu izreči vse čestitke za odlično opravljeno delo."