Quartararo: Bolje je, a še daleč od želenega

Fabio Quartararo je naslov prvaka iz leta 2021, to je bil njegov sploh prvi v karieri, lani dobro branil le v prvem delu prvenstva. V drugem je bilo vse v znaku rdečih. Ducati in Francesco Bagnaia sta v letu 2022 pobrala vse. In kot kažejo razmerja moči pred prihajajočo sezono, se utegne prevlada ekipe iz Borga Panigaleja zavleči tudi v leto 2023. Testiranja pred začetkom sezone namreč napovedujejo novo prevlado Ducatija. Novo motociklistično prvenstvo se začenja konec marca z dirko v portugalskem Portimau.

Fabio Quartararo se je z naslovom svetovnega prvaka v razredu motoGP vpisal med večne. Pričakovalo se je, da bo v sezoni, ko je branil laskavo lovoriko, spet v boju za naslov, a je hitro spoznal, da ni konkurenčen Ducatiju.

Naslednja sezona se bo začela prihodnji konec tedna v portugalskem Algarveju, v njej bo 21 dirk.

Sanjski zaključek Francesca Bagnaie je bil tak, da 23-letni Francoz ni imel nobenih možnosti in ob koncu se je zadovoljil z drugim mestom. V prihajajoči sezoni pa si vnovič želi na sam vrh, pa čeprav zadnja testiranja pred skorajšnjim začetkom tekmovalne sezone napovedujejo novo prevlado rdečih iz Borga Panigaleja.

Kar so v pripravljalnem obdobju imeli namen storiti, so v posameznih ekipah storili. Sledi le še finalna glazura in uradni začetek sezone z dirko v portugalskem Portimaou. "Nismo še pripravljeni. Ni še to to," je bil v pogovoru za pariški športni časnik L'Equipe neposreden nekdanji šampion. "Nismo še tam, a smo na pravi poti. Bolje je, kot je bilo pred in med testiranji v Portimau. Naredili smo korak naprej," je hitro (po)tolažil svoje navijače Fabio Quartararo.

icon-expand Fabio Quartararo in Marc Marquez FOTO: motogp.com

"Če primerjam začetek testiranj in njihov zaključek, potem je ocena kot noč in dan. Sprva je bilo vse bolj ali manj negativno, sčasoma pa so občutki postajali vse boljši in pohvale fantom, da so uspeli narediti nekaj stvari v pravo smer. Res pa je, da smo si sposodili večino stvari iz paketa dirkalnika za sezono 2022. Novitete se zaenkrat še niso izkazale, zato smo posegli po preverjenih stvareh," je pariškemu časniku priznal 23-letni dirkač, ki je komentiral novosti v tekmovalni sezoni. Odslej bo tudi sobota dirkalna in ne samo kvalifikacijska.