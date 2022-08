Quartararo: Če bi imela dirka še kakšen krog, bi konkretno napadel Bagnaio

Francoz sicer še vedno trdno vodi v SP, zdaj ima 200 točk. Tudi na drugem mestu še ni spremembe, čeprav se prednost Španca Aleixa Espargaroja – v Spielbergu je bil šesti – topi in zdaj znaša le še 12 točk pred zmagovalcem (168-156). "To je bila ena mojih boljših dirk, ampak tudi zelo težka. Ta steza je res izredno težka, imel sem dober start, pa potem malo slabše naslednje kroge. Dobro sem se vrnil, če bi dirka trajala še nekaj krogov, bi se morda lahko zgodilo še kaj," je bil tudi z drugim mestom zadovoljen 23-letni Francoz in še priznal: "Dirkalnik sem privijal do limita in nekajkrat sem bil na robu padca. Vsak krog posebej je bil kot kvalifikacije v malem. Steza je neizprosna, trda in ne dovoli napak. Vse se je dobro izteklo, zadovoljen sem s svojo predstavo. Kot pravim, za mano je ena težjih preizkušenj v karieri sploh," je bil neposreden Quartararo in še enkrat podoživel "spielberški izziv". "Prvih nekaj krogov je bilo milo rečeno slabih. Mučil sem se in ni kazalo dobro, potem sem le ujel ritem in skoraj bi mi uspel popolni preobrat," po trinajsti preizkušnji motociklistične sezone sporoča Fabio Quartararo, ki je VN Avstrije začel na petem mestu in napredoval vse do končnega drugega.