Skrušeni Quartararo: Že dolgo se nisem na motociklu počutil tako dobro

Na sobotni sprinterski dirki je že hitro predal vodstvo in nato zdrsnil vse do sedmega mesta, v veliko boljšem položaju pa je bil v nedeljo. Potem ko je bila dirka zaradi oljnega madeža po trku Franca Morbidellija in Aleixa Espargaroja prekinjena, je v drugo startal precej bolje kot v prvo in se hitro prebil v vodstvo. Na prvem mestu je vztrajal enajst krogov, in ko je imel že slabe štiri sekunde in pol prednosti pred drugim Marcom Bezzecchijem, je kazalo, da mu zmage ne more vzeti več nihče.