Quartararo: Jaz namesto Rossija? Uščipnite me, verjetno sanjam ...

Čeprav se od uradne novice, da bo leta 2021 sedel na izpraznjeno mesto Valentina Rossija, Italijan se sicer še ni izjasnil o svoji nadaljnji karieri, odločitev naj bi objavil nekaj sredi prihajajoče sezone, pa je dejstvo, da Quartararo naslednik Rossija, še naprej zelo odmeva v vseh garažah. Pred začetkom motociklistični sezone, ki starta z VN Katarja Losailu 8. marca, podaljšani konec tedna pa boste lahko ves čas spremljali v prenosih na Kanalu A in VOYO, je mladi Francoz seveda govoril tudi o ciljih v prihajajoči sezoni. Ni pa se mogel izogniti o temi naslednika Rossija pri Yamahi. "Najprej bi rad oddelal prihajajočo sezono, tako kot je treba. Rad bi naredil rezultatski korak naprej. Verjamem, da sem sposoben še boljših rezultatov, kot lani. Močno bom motiviran. Tudi zato, ker bom v letu 2021 sedel na mesto Valentina Rossija. Še sedaj ne verjamem, da se bo to zares zgodilo." Quartararo se je moral, kot sam v smehu pravi, kar nekajkrat uščipniti, da se je zavedel, da zares postaja naslednik Rossija pri Yamahi. "Poglejte, še dve sezoni nazaj si niti v sanjah ne bi predstavljal, da bom član družine razreda motoGP. Ne samo to, uspel mi je preboj med najboljše, večkrat sem bil celo v igri za zmago. Nanjo še čakam," je trezno zaL'Equipe razpredal mladi francoski dirkač iz Nice in priznal, da sploh še ne dojema dejstva, da bo nasledil Rossija.

Francoz je, jasno, o Rossiju, ki bo čez 14 dni dopolnil 41 let, govoril v superlativih in z izbranimi besedami. "Valentino je pri koncu kariere, to vemo vsi. Cenim, ker je Vale večkrat lepo govoril o meni. Gotovo je to vplivalo na odločitev vodstva Yamahe. Ko spregovori Rossi, lahko ostali le stojimo pri miru in poslušamo. Zame je največji vseh časov. Obljubim lahko, da bom naredil vse, da ga dostojno zamenjam. Ne morem obljubiti naslova svetovnega prvaka, lahko pa zatrdim, da bom naredil vse, da Yamahi priborim laskavo trofejo. Menim, da bom že v tej sezoni nevaren v boju za najvišja mesta, saj je moja glava po podpisu pogodbe povsem razbremenjena in lahko v miru dirkam," je v pogovoru še dejal Quartararo, ki se je v krstni sezoni v najelitnejšem razredu sedemkrat uvrstil na stopničke, petkrat je bil drugi in dvakrat tretji. Dober obet ...