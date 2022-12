'Quartararo ima dovolj Yamahe in bi se z veseljem preselil k Suzukiju'

Strokovnjak za motockilizem Livio Suppo je v nedavnem intervjuju za italijanski portal MOW Mag dejal, a je nekdanji prvak elitnega motociklističnega prvenstva motoGP Fabio Qartararo naveličan Yamahe in bi rade volje prestopil k Suzukiju, v kolikor bi japonsko moštvo ostalo v karavani.

Livio Suppo, ki je v bogati karieri delal tako pri Ducatiju kot tudi pri Hondi, je bil od letošnjega februarja pa do konca minule sezone, šef moštva Suzukija, ki pa se je zaradi finančnih razlogov po koncu sezone poslovilo od dirkanja v razredu motoGP. Po koncu sezone pa je Suppo presenetil s trditvijo, da bi prvak iz leta 2021 Fabio Quartararo po koncu minule sezone z veseljem Yamaho zamenjal za Suzukija, v kolikor bi to bilo mogoče. A tudi, če bi Suzuki ostal med elito, bi bilo to malo verjetno, saj je francoski dirkač na začetku podaljšal sodelovanje z Yamaho do konca sezone 2024. Ob tem pa je treba poudariti, da je takrat Quarataro še vodil v skupnem seštevku in verjel v moštvo Yamahe, s katerim pa je v drugem delu sezone 'strmoglavil' in naslov svetovnega prvaka prepustil Francescu Bagnaii.

icon-expand Je Fabio Quartararo res nezadovoljen z Yamaho? FOTO: MotoGP

"Zdi se mi, da sta Fabio Quartararo in Marc Marquez tako naveličana svoje situacije, da bi Quartararo zelo rad prišel k nam, v kolikor bi to bilo mogoče. In zabavno bi ga bilo videti na Suzukiju," je za MOW Mag dejal italijanski strokovnjak. "Fabio in Marc sta verjetno še vedno najboljša dirkača, toda boriti se bosta morala s svojima motocikloma, ki sta vsaj na papirju slabša od Ducatijevih in to je škoda za svetovno prvenstvo," je še dodal.

icon-expand Livio Suppo (levo) še kot član moštva Honde FOTO: Damjan Žibert

"Kar zadeva Fabia, ne bi želel, da bi prišel do te mere, da bi nehal verjeti vase ... Že več let jz obliži krpa rane in če bo njegov motocikel še naprej tako trpel pri največji hitrosti, se mu lahko veriga tako dobesedno kot tudi v prenesenem pomenu 'sname'. Mislim, da je vsaj glede na izjave po testiranjih tudi Marc izgubil kar nekaj zaupanja v Hondo, kar dokazuje dejstvo, da je zelo zgodaj prenehal s testiranji v Valenciji. Zdi se, da oba ne verjameta več v svoje motocikle in težko je napovedati, kateri izmed njiju bo prihodnje leto bolj konkurenčen. Veliko bo odvisno od tega, koliko bodo pri Yamahi in Hondi uspeli izboljšati motocikel in zavoljo prvenstva upam, da jim uspe," pa so še bile močne besede Suppa, pod katerim je Suzuki slavil na dveh dirkah v minuli sezoni. Alex Rins, ki bo prihodnje leto tako kot njegov moštveni kolega in svetovni prvak iz le ta 2020 Joan Mir, prihodnje leto dirkal na Hondi, je namreč slavil na dveh izmed zadnjih treh dirk, med drugim tudi na zadnji dirki sezone v Valenciji.

icon-expand Alex Rins je v minuli sezoni Suzukiju pridirkal dve zmagi FOTO: AP

Suppo, ki je med drugim delal pri Ducatiju leta 2007, ko je elitno motociklistično prvenstvo osvojil Casey Stoner, se zaveda, da bosta japonska proizvajalca, Yamaha in Honda, vstopila v leto 2023 s precejšnjim zaostankom za Ducatijem. Italijanska ekipa, ki je potrebovala dolgih 15 let, da je osvojila nov naslov prvaka, ki ga je pridirkal Bagnaia, bo imela pri tovarniški ekipi naslednje leto v igri za naslov še mladega Enea Bastianinija. V ambicioznih fantih Suppo vidi močan dvojec: "To sta mlada, močna italijanska dirkača in normalno je, da bo prišlo do velikega rivalstva, vendar mislim, da sta oba uravnotežena in sposobna obvladati pritisk. Letos se je iskrilo na progi, tudi če je bilo eno kolo rdeče, drugo pa ne, nikoli pa niso pri Ducatiju naredili ničesar pretiranega ... Predstavljam si, da bodo nadaljevali v tej smeri in da bodo neprijetno moštvo za vsa ostala moštva. Letos so dosegli prvo in tretje mesto, in so, za razliko od Quartararoja in Marqueza, ki na zadnjih testiranjih v Valenciji nista bila zadovoljna z doseženim razvojem, naredili še korak naprej."

icon-expand Francesco Bagnaia in Enea Bastianini bosta prihodnjo sezono moštvena kolega FOTO: AP