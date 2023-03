Quartararo in Marquez z velikimi težavami na testih v Portimau

Največja težava njegove Yamahe v minulih letih je bila nizka končna hitrost in letos naj bi njegov motocikel M1 vsaj delno odpravil to težavo. A Francoz je po testu priznal, da končna hitrost ni bila med njegovimi prioritetami na testu na Portugalskem. Največ težav je namreč imel z izbiro pravih pnevmatik. "Trenutno imamo večje težave od končne hitrosti. Lani smo vsak krog končali znotraj minute in 39 sekund. Takrat to ni bilo lahko, saj sem vozil na meji, ampak danes sem s srednje trdimi pnevmatikami samo en krog končal znotraj tega časa in zaostal sem za Marcom Marquezom, čeprav sem bil na meji," je po dirki dejal zaskrbljeni Quartararo.

"Upam, da jutri najdemo rešitev. Trenutno ne čutim, da sem pripravljen na prvo dirko in ne počutim se dobro na motociklu. Mislim, da zato danes prvič nisem preverjal najvišje hitrosti. Težava ni v kvalifikacijah, ampak me skrbijo nove pnevmatike na dirkah. Še posebno me skrbijo kratke dirke. Če se primerjam z najhitrejšimi dirkači, ko vsi uporabimo nove pnevmatike, smo mi pol sekunde počasnejši," je veliko težavo dva tedna pred prvo dirko sezone na istem dirkališču izpostavil Francoz.