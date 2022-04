Prvi trening v Jerezu Miru, Quartararo izkusil trdoto asfalta

Kako trd je asfalt v Jerezu, je dobre pol ure pred koncem uvodnega treninga razreda motoGP izkusil vodilni dirkač prvenstva Fabio Quartararo, sicer zmagovalec dirke v Jerezu leta 2020 in zmagovalec zadnjih treh kvalifikacij elitnega razreda na VN Španije. V 13 zavoju je streslo njegov motocikel, ta pa ga je ob želji po reševanju še malce zadel in to v za moške najbolj občutljivo mesto. Quartararo je bil v vidnih bolečinah, zvijal se tudi po prihodu v bokse. Deset minut pozneje se je vrnil iz Yamahinega tovornjaka, bolečina je minila in nasmešek se je vrnil na Francozov obraz. Slabe štiri minute do konca se je Quartararo znova znašel v težavah, ko je zapeljal s steze in podaljšal linijo na pesek.